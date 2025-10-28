Martes, octubre 28, 2025
La percepción de inseguridad crece en Tlaxcala: Coparmex; entregó propuestas a la SSC

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la percepción de inseguridad ha aumentado en el estado de Tlaxcala y, además, señaló que no ha crecido el número de delitos denunciados ante la autoridad ministerial por “temor” a hacerlo y por “desconfianza”.

De igual manera, dio a conocer que entregó a las autoridades una propuesta de estrategia para mejorar la seguridad en la entidad y reconoció la apertura que ha habido para escuchar sus inquietudes.

En conferencia de prensa este martes, el presidente de la Coparmex en Tlaxcala, César Reyes Chávez presentó una serie de cifras en materia de seguridad y economía. Sobre el primer tema, mencionó que “la percepción de inseguridad ha venido creciendo y eso indica que los ciudadanos y empresarios no nos sentimos seguros al salir y al estar en la calle”.

Sustentó que la percepción de inseguridad aumentó 15.4 puntos porcentuales, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Dijo que tuvieron un acercamiento con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, “a fin de generar acciones que nos sirvan para trabajar en colaboración y mejore la seguridad en el estado”. La intención es sostener reuniones mensuales.

Por su lado, Magdalena Luna López, presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex en Tlaxcala, informó que presentaron la estrategia a la SSC. “Sí fuimos escuchados, pero también manifestamos nuestras inconformidades porque mencionamos que la percepción de inseguridad es del 74.7 por ciento en Tlaxcala”.

Ahondó que si bien es cierto una cosa es la incidencia delictiva, “los números que ellos nos manejan”, pero “la percepción como ciudadanos es que nos sentimos inseguros, que nosotros al salir de nuestras casas, a atender nuestros negocios, tenemos esa inseguridad de qué va a pasar, de que nos van a robar, nos van a extorsionar. En el caso de la extorsión, tenemos números muy bajos, pero es porque no denunciamos, pero si nos vamos a la cifra negra, la tenemos muy alta porque no queremos denunciar por temor y por falta de confianza en las autoridades”.

Magdalena López agregó que también buscan tener una agenda de trabajo con la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR, CNI, Sedena y Tribunal Superior de Justicia. “Vamos ir tocando puertas con cada una de las instancias porque creemos que si llevamos a cabo estas acciones, entre ciudadanos e instituciones, podemos tener una mejor seguridad entre nosotros”.

Los puntos planteados en la estrategia son: reunión de seguimiento con el secretario de Seguridad de carácter mensual; integrar a Coparmex a las mesas para la construcción de la paz y seguridad; plan para incrementar la presencia policial y coordinación; inversión en tecnologías de vigilancia; seguridad preventiva y el fomento a la cultura de la denuncia.

“Esta vez no fuimos a exigir, no nos fuimos a quejar, sino fuimos a proponer […] la respuesta fue satisfactoria, tampoco puedo hablar mal de la Secretaría, fuimos escuchados y empezamos a tener esta agenda de trabajo. Fuimos escuchados, pero hay mucho por hacer, esa es la realidad”, concluyó.

