La organización comunitaria ante la opacidad e incapacidad institucional

Desde hace muchas décadas, la ciudadanía ha buscado estrategias para organizarse ante las graves violaciones a derechos humanos contra diversos grupos, sobre todo, generando acciones de reacción ante los delitos que se viven cotidianamente y que en algunos lugares vemos el aumento de manera tan cercana; actualmente, cada vez es más cotidiano presenciar cómo intentan o logran subir a autos, combis o motos por la fuerza a niñas y adolescentes en las calles en nuestro estado, aunque a nivel nacional los contextos de criminalidad se han evidenciado desde hace muchos años gracias a la organización de grupos de mujeres y hombres desde la ciudadanía, pues las instituciones no han resuelto en realidad estas problemáticas, sino que han priorizado otras políticas en beneficio propio y no de la población.

Hemos seguido con horror las noticias sobre el contexto que se vive en el estado de Jalisco desde hace varias semanas, sobre las omisiones del Estado frente a la protección de la población en general y hacia los colectivos de familias de búsqueda, quienes hoy enfrentan más que nunca ataques en su contra por demostrar la realidad que se vive en el país; este miércoles se dio a conocer el lamentable fallecimiento de una integrante de un colectivo de búsqueda, quien sufriera un ataque el pasado 27 de marzo. Este feminicidio, como todos los demás, pudo prevenirse si el Estado cumpliera con acciones efectivas de prevención; sin embargo, fue el mismo Estado quien ha criminalizado a estos colectivos y los ha dejado en desprotección y en permanente riesgo.

Desde el gobierno federal anterior, el entonces presidente decidió que las organizaciones de sociedad civil, colectivas y colectivos somos una amenaza por el hecho de denunciar las irregularidades del gobierno, las omisiones, las violaciones graves a derechos humanos, la ineficiencia, la incapacidad y el desinterés por cambiar nuestras realidades; le dio la espalda a las colectivas de búsqueda desde el principio, solo se tomó unas fotos en los foros de escucha que marcaría el proceso hacia la justicia transicional, y los cuales no tuvieron ningún impacto en lo posterior durante su gobierno. Los grupos de familias que participaron expresaron su preocupación ante “la ausencia de un plan que explique cómo sus aportaciones se concretaran en acciones y no queden sólo en actos mediáticos”, y así sucedió.

Esta política ha continuado en los estados, negando que existan contextos de criminalidad, manejando cifras de supuesta disminución de delitos, que no son más que la muestra del tipo de sistema de justicia que tenemos en México, pues sus cifras en torno al número de carpetas iniciadas no demuestran de ninguna manera los niveles de violencias que vivimos, demuestra los niveles de impunidad, corrupción y protección a los delincuentes.

En Tlaxcala, ante casos de personas desparecidas, algunas familias han optado por la vía institucional, solicitando ante instituciones como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas o en la Fiscalía General de Justicia del Estado para que se inicien acciones de búsqueda inmediata y evitar que sean víctimas de otros delitos; sin embargo, la respuesta institucional continúa con los mismos obstáculos de siempre, minimizan los contextos de riesgos que enfrentan las personas, obligan a las familias a esperar hasta tres días antes de activar mecanismos de búsqueda; buscan responsabilizar a la familia porque la persona pudo huir debido a problemas familiares o continúan con prejuicios machistas en el caso de adolescentes y jóvenes; dejando en total desprotección a las niñas, niños, adolescentes y mujeres. En muchos de los casos, han transcurrido años y no se han tenido noticias de ellas, quienes han sido víctimas de delitos como feminicidios, trata de personas o violencia sexual.

Esta semana, una vez más, la población demostró el cansancio que se tiene de las autoridades e instituciones. La población decidió actuar y movilizarse para localizar a una niña que había sido subida por la fuerza por dos individuos a una moto y que llevó a la inmediata reacción desde la comunidad. No es la primera vez que en el estado la ciudadanía toma acciones en contra de los delincuentes, por lo que ya desde hace un par de años se ha legislado para que se castiguen estos hechos, la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos pugnó para que se contara con un marco jurídico para prevenir y sancionar los linchamientos, pues también se ha declarado que existe un protocolo para evitar estos hechos.

El martes, los gobiernos municipal y estatal no pudieron prevenir un linchamiento, minutos después de los hechos, al menos 10 patrullas de policías municipales, estatales y de Guardia Nacional se hicieron presentes en la comunidad para intentar atender la situación; sin embargo, las autoridades comenzaron a pronunciarse en contra del hecho cometido por la población y el estado de la niña pasó a segundo término, tan es así que hubo denuncias de que se le negó la atención en un hospital y tuvo que ser trasladada a otro para ser atendida y hasta el momento no se sabe nada del segundo agresor.

El Estado se pronuncia por una cultura de paz y no violencia, hace llamados a la ciudadanía por evitar incurrir en acciones como linchamientos y confiar en las instituciones… pero ¿cuántas de estas instituciones han abandonado a la población cuando enfrentan algún delito?, ¿cómo se confía en instituciones que han sido parte del problema y no de la solución?; no contamos con políticas públicas que realmente promuevan una cultura de paz, no hay paz en Tlaxcala, existen altos índices de criminalidad a pesar de que el gobierno lo niegue, los medios de comunicación cuestionaron si pudiera tratarse de un intento de enganche por parte de redes de tratantes y se mantuvo en negación, como es ya costumbre, de la existencia de estas redes. Otra vez, negar la realidad no hace que el problema desaparezca, lo agudiza y protege a los criminales.

No hay pronunciamientos por los derechos de las mujeres y niñas, mucho menos por el acceso a la justicia ante los delitos cometidos contra nosotras, no hay pronunciamientos institucionales por contar con políticas efectivas de seguridad, solo aumento de la impunidad.

*Colectivo Mujer y Utopía A.C.

[email protected]