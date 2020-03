La nueva batalla de la 4T. Los outsourcing

El neoliberalismo en México promovió una relación totalmente desigual entre el capital y el trabajo. Durante esta época, la clase trabajadora tuvo enormes pérdidas en sus derechos laborales, al grado que la precariedad laboral y la incertidumbre en el trabajo tuvieron un crecimiento exponencial. Con la idea central que la flexibilidad laboral y productiva sería la mejor manera de aumentar la productividad y competitividad de las empresas y de los trabajadores, rápidamente se iniciaron varios frentes para socavar la relación capital–trabajo que predominó en el estado de bienestar, desde el cambio en la legislación laboral hasta los mecanismos de subcontratación, llamados outsourcing. Inicia una nueva batalla del gobierno de la 4T.

Sin duda, la estrategia del capital generó una altísima acumulación de capital en detrimento de la clase trabajadora, pero esta expansión de los mecanismos de subcontratación no pudo darse sin la complicidad del gobierno y del papel que jugaron los partidos políticos en los espacios legislativos. De hecho, los gobiernos del PRI y del PAN y sus respectivos legisladores fueron piezas claves para romper los acuerdos entre el capital–trabajo que permitieron que en su momento la clase trabajadora tuviera en general buenas prestaciones laborales que les permitieron tener incluso condiciones de vida mucho mejores a las que prevalecieron en la época neoliberal. En ese sentido, desmontar la estructura de subcontratación que se construyó con el PRIAN no se logrará de la noche a la mañana, pues está enquistada no sólo en las empresas, sino también en el gobierno, ya sea federal o en las entidades federativas, pues los gobiernos neoliberales ocuparon la subcontratación para obras públicas, prestaciones de servicios profesionales y otras acciones de orden gubernamental, pero ¿por qué se tiene que desmantelar la actual forma de subcontratación de los outsourcing?

Son varias las razones, entre las que destacan: este tipo de subcontratación rompió el reconocimiento del centro de trabajo, el patrón histórico y el trabajador, es decir, hoy en día miles de trabajadores, aunque presten un servicio en un determinado centro de trabajo, en realidad no forman parte de la empresa que brinda el servicio, es decir, la relación laboral no es con la empresa a la que le están brindado su trabajo, con las consecuencias legales que esto conlleva. Las empresas al momento de subcontratar a otras empresas lo que hacen es evadir los derechos laborales de sus trabajadores, por ejemplo, no se genera antigüedad, primas vacacionales y sin duda no existe reparto de utilidades de las ganancias obtenidas. A ello se agrega que no hay certidumbre laboral porque no se establecen contratos colectivos y por lo regular no hay vida sindical. Sobran casos que demuestran que la subcontratación deja en la incertidumbre al trabajador porque si bien le van a firmar contratos mensuales, semestrales y en ocasiones de excepción anuales con una empresa de outsourcing que en su vida conocerán. Las empresas que subcontratan evaden dos responsabilidades sustantivas: los derechos de los trabajadores y el pago objetivo de impuestos, mientras que las empresas outsourcing hacen lo necesario para que el pago al trabajador se realice por conceptos ajenos al trabajo que realiza, utilizando categorías ilegales que nada tiene que ver con el servicio profesional que se brinda independientemente el tipo de empresa, rama o sector al que se dedique. Sobra decir que muchas de las prácticas van en contra del trabajador que poco puede hacer para defender sus derechos como salario, seguridad social, Infonavit, pensiones y jubilaciones, canasta alimenticia u otros, ahí es donde se concentra y crece la precariedad laboral.

De hecho, el jugoso negocio de las empresas outsourcing, que ha sido protegido por los gobiernos neoliberales en México, dista mucho de lo que ocurre en otros países donde prevalecen los derechos laborales y los sindicatos tienen un papel protagónico en la relación capital–trabajo. Para el caso de nuestro país, el crecimiento de este tipo de empresas, algunas reales y otras fantasmas, no sólo perjudicaron a la clase trabajadora sino que a la par formaron oligopolios que concentran gran parte del mercado laboral vigente en México. Hoy, afortunadamente hay datos que evidencian las existencias de zares del outsourcing cuya defraudación fiscal debe ser investigada hasta la vinculación a proceso por este y otros atropellos que se siguen cometiendo. La nueva batalla de la 4T debe impulsarse, porque más allá de que sea un éxito de una administración, lo que está en juego es la certidumbre laboral de las nuevas generaciones que hoy en día no cuentan con ninguna certeza de trabajar en el presente y asegurar una vida digna en el futuro. Vamos por las outsourcing.

Entre tanto, se debe acabar con el fuero legislativo, dos casos de senadores que por el fuero de la ley siguen durmiendo en casa, cobrando del erario y haciendo negocios ilegales. Miguel Ángel Mancera y Miguel Ángel Osorio Chong deben rendir cuentas a la nación, uno por el caso de su operador político y financiero en el gobierno de la Ciudad de México que hoy está en el reclusorio y el otro por sus nexos con Obredecht, entre otros negocios donde ocupó a sus empleados para formar fortuna, seguramente con recursos públicos. Los dos no eran ni pobres, ni angelitos. Ver para creer.