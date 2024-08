La nostalgia viaja en avión

Cuenta la historia que en una de las calles de Brooklyn en Nueva York se celebraba una fiesta. El bautizo de uno de los nietos de José, originario de México y que en los años 80 llegó a Nueva York. La misa fue a las 12 PM. en la iglesia de Todos los Santos y casi toda la gente del pueblo, de donde era originario José, se había congregado.

El padre dio el sermón en español y al finalizar les avisaron que la fiesta era en la yarda (el patio trasero) de la casa donde rentaba la familia. Poco a poco fueron llegando los invitados, entre plática, música y cerveza pasó el tiempo, pero a las 4 de la tarde la gente comenzaba a preguntarse por qué no servían la comida. Según les habían avisado, Miguel, el padrino del pequeño que bautizaron, había prometido dar barbacoa de chivo como regalo a su ahijado, pero nadie veía para cuando les darían de comer.

Uno de los invitados, quizá por ser el que más hambre tenía, o porque era compadre de José, se acercó con confianza a la mesa del padrino y le preguntó:

–Oye Miguel, y ¿dónde está ese chivo que tanto presumiste? ¿No se deja agarrar?, dijo mientras se escuchaba una carcajada entre los invitados. Miguel con toda la calma respondió:

–Es que apenas bajó del avión, pero ya viene para acá.

En la maleta de uno de sus primos traían la barbacoa de chivo y la pancita, ya preparadas, listas para recalentarlas y poderlas servir a los invitados. El chivo lo traían desde el pueblo de donde era Miguel, por ahí cerca de Tlaxcala, lo habían preparado un día antes, lo dejaron enfriar, lo empacaron muy bien para que no les dijeran nada al entrar a Estados Unidos y lo metieron en una maleta. Así comenzó el chivo su viaje hacia Nueva York.

Y es que en esas maletas que cruzan la frontera no solo se empaca ropa, también se empaca la nostalgia de los migrantes. La añoranza por la comida de su lugar de origen está representada en esa barbacoa de chivo, en las bolsas de cacahuates, en las pitayas escondidas entre los recovecos de la maleta, y que los viajeros rezan porque no sean encontradas por el agente en la aduana. Los relatos sobre las tortillas hechas a mano que la abuela manda a su nieto que no ve hace 10 años, o la madre que envía a su hijo un conejo en adobo porque hace 15 años no lo prueba, hablan de ese cariño que traspasa las fronteras construidas por los países, de esas muestras de amor que no conocen de estatus migratorios que han separado a las familias mexicanas, algunas por más de 40 años.

Aquellos que ya no tienen familia en el pueblo, han encontrado que algunos negocios de su lugar de origen ofrecen sus productos en las redes sociales y por este medio solicitan que les envíen lo que más añoran y que, aunque es posible conseguirlo en los múltiples negocios mexicanos que hay en la Quinta Avenida de Brooklyn, en Little México de Manhattan o en los diferentes puntos donde la comunidad mexicana se ha asentado en la ciudad de Nueva York, el hecho de que su pedido venga desde México, desde el lugar donde nacieron, hace que se sientan más cercanos a todo aquello que dejaron atrás y que añoran con nostalgia.

En los diferentes vuelos que salen de la Ciudad de México con destino a Nueva York es posible ver en la fila de abordaje los sombreros, sarapes, blusas típicas de los pueblos originarios. Entre los asientos del avión incluso pueden llegar a encontrarse las figuras de niño dios que viajan en brazos de quienes ya lograron arreglar sus papeles, y que llevan su fe y tradición envuelta en una cobijita de bebé. Ese niño dios cambiará de vestimenta el siguiente año y, aunque Él ya no viaje a México, la ropa con la que será vestido vendrá desde aquel lugar.

Las redes sociales cambiaron un poco la dinámica de los productos que viajan en avión. Antes del auge de los smartphones y de que se compartieran fotos y videos por Facebook, Instagram, YouTube y ahora TikTok que son las redes más utilizadas por los migrantes para intercambiar su vida cotidiana con su lugar de origen, estos recursos visuales y auditivos eran enviados de manera física en una maleta, cassettes de audio y video eran guardados junto a las fotografías impresas que se enviaban a uno y otro lado de la frontera. Cuando llegaba a Nueva York el cassette con el video de la feria del pueblo, con los XV años de la sobrina o la fiesta familiar, los amigos y familiares se reunían en algún departamento para poder ver juntos la película, recordar y comentar sobre los cambios que veían. Lo mismo pasaba con las fotos que llegaban a México y, mientras circulaban entre las manos de los asistentes, las lágrimas inundaban los ojos y corrían por las mejillas de aquellos que llevaban tiempo sin volver a ver a sus familiares y amigos, quienes tenían un estatus de indocumentado, “de ilegal”, dicen allá y por esa maldita situación no saben si podrán volver a ver a sus seres queridos.

Ahora esa nostalgia se ha trasladado a las redes sociales donde se comparten los sentimientos, pensamientos y añoranzas entre los comentarios de quienes entran a los perfiles donde se publican esas fotos y videos. Entre el scrolleo de las diferentes publicaciones podemos encontrar el video de alguna fiesta de XV años donde el vestido, los recuerditos o algunos detalles festivos llegaron en avión. Ahora la barbacoa también se consigue en alguna tienda mexicana, junto con el mole poblano, “de preferencia La Asunción porque es el mejor de Nueva York”, dicen los que saben de mole. Las fotos y videos muestran que estuvo presente un mariachi, que cantó “México lindo y querido” y los asistentes corearon a todo pulmón la parte que dice “si muero lejos de ti” mientras algunos pasaban un trago pa’ no quebrarse.

Al ver las fotos y videos, las lágrimas siguen corriendo, porque ese sentimiento de lejanía se mantiene. Ese vacío que se siente a la distancia continúa. Ese frío que cala hasta los huesos en la soledad de los cuartos y departamentos aun en las épocas de primavera y verano se mantiene, porque a pesar de que tienes a otros familiares y amigos, sabes que dejaste a tu padre y madre atrás, que nunca los volviste a ver y solo los recuerdos quedan.

Sí, la nostalgia viaja en avión, pero la tristeza nunca se va.