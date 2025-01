La necesidad de políticas públicas sobre masculinidades no violentas

El gobierno del estado de Tlaxcala y los municipales, tienen la responsabilidad de implementar acciones para prevenir, atender, proteger y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, pero, han dejado de lado implementar políticas públicas hacia los agresores, quienes son la fuente de esa violencia y son en su mayoría hombres.

- Anuncio -

De acuerdo con datos de la Banavim, los casos de violencia hacia las mujeres en el estado de Tlaxcala de 2015 a la fecha son de 43 mil 154, de los cuales 32 mil 469 de los agresores son hombres.

Respecto a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, de acuerdo con un seguimiento hemerográfico realizado de 2009 a octubre de 2023, indica que se han detenido 258 hombres de origen tlaxcalteca, por autoridades de diferentes estados del territorio mexicano y de los Estados Unidos.

La construcción y sostenimiento de la masculinidad hegemónica ha hecho que los hombres utilicen diversas estrategias para el control de las mujeres, que van de la manipulación emocional a la violencia física.

- Advertisement -

Está actitud masculina no es cuestionada por la sociedad, por el contrario, se suele culpar a las mujeres de que se haya enamorado de un hombre que la está humillando, que le grita, aísla de las personas, insulta, que le quita el dinero, que abuse sexualmente, etcétera. Algunas de las frases que se suele decirles son: eres tonta, ¿por qué no te vas? tú elegiste a ese hombre, ¿por qué no te diste cuenta de cómo era? te lo dije, incluso, si deciden separarse del violentador, se les sanciona socialmente a ellas y no a ellos.

La sanción social y jurídica sobre la violencia que ejercen los hombres es poco significativos para ellos, por lo cual siguen ejerciendo violencia, la cual tiene graves impactos sobre la vida de las mujeres. Esto lo podemos ver claramente en los casos donde las mujeres son víctimas de feminicidio en nuestro estado, pues, se cometen grandes vejaciones hacia ellas, las amarran, les riegan gasolina, les disparan, las queman vivas, entre muchas otras formas de violencia, las cuales, pareciera que se ha convertido en parte de la vida cotidiana, nada nuevo o de que alarmarse.

En la cotidianidad todas las personas sabemos por lo menos de un caso de una mujer que ha vivido violencia y está es ejercida por su pareja.

- Advertisement -

Las autoridades municipales y estatales poco o nada han hecho para que la violencia que ejercen los hombres disminuya y con ello dejen de existir mujeres que ven dañada su dignidad.

El año pasado, en el documento Matriz de indicador para resultados, del Instituto Estatal de la Mujer, se estableció como actividad la capacitación para generar una cultura de nuevas masculinidades, eso significa que ahora tienen hombres capacitados en masculinidades no violentas, la pregunta es ¿qué estrategia o estrategias implementará la Secretaría de la Mujer en el año 2025 para que los hombres capacitados generen cambios en otros hombres en sus municipios? ¿Algunos de estos hombres son autoridades o funcionarios públicos municipales o estatales? De ser así, tendrían como obligación transversalizar en sus funciones la perspectiva de masculinidades de buen trato o no violentas.

Reconociendo la importancia de la prevención desde la primera infancia, es necesario que los gobiernos desarrollen políticas públicas que permitan a los niños y adolescentes aprender y ejercer una masculinidad de buen trato, que evite que ejerzan violencia y rechacen la violencia que ejercen otros hombres.

Como sociedad, deseamos que las mujeres dejen de vivir violencia y que los hombres dejen de ser violentos con las mujeres, con otras personas y hacia ellos mismos. Como sociedad hemos venido realizando acciones para aportar en estos cambios, esperamos que los gobiernos asuman su responsabilidad ante está necesidad.

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C