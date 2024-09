La muerte inexplicable. Durante las últimas semanas, se registran actos violentos en domicilios de varios municipios de la entidad. La explicación primaria es suicidio, muerte por asfixia o asesinato.

Los sucesos rápidamente son atendidos por los ministerios públicos sin que medie investigación. Cierran las actas de defunción, lo que provoca una serie de dudas de los familiares. Que se detienen por amenazas de la autoridad.

¿Qué ocurre en una entidad catalogada como de las más seguras del país? La violencia poco a poco hace acto de presencia. ¿Hay más hechos violentos o siempre ha sido así, solo que los medios hasta ahora dan cuenta de ellos?

Sea una cosa u otra, el clima de seguridad ciudadana se ha visto alterado por la violencia. No hay municipios en que no esté presente la extorsión sobre los negocios familiares, y las pequeñas y medianas empresas.

El control tradicional de los grupos políticos se altera por la llegada de nuevos grupos delincuenciales. La delimitación territorial se resuelve con la violencia, por ejemplo, en el sur del estado.

Durante muchos años, en Tlaxcala no se vieron cadáveres en la vía pública o en los terrenos de labor. No quiere decir que no existieran hechos violentos. Lo que ocurría es que había espacios para su solución.

La irrupción de otros actores violentos ha roto con esas prácticas y es común que la violencia se encuentre a flor de piel. De las personas y de las instituciones. El territorio es presa de violencia y la violencia tiende a normalizarse.

Por cierto, la mayor parte de los casos no tienen que ver con el Poder Judicial sino con el Poder Ejecutivo, ya que el encargado de atender la mayor parte de estos casos es el Ministerio Público que adopta el nombre de Fiscalía.