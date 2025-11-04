La muerte, ese umbral inevitable, ha sido históricamente fuente de angustia y reflexión. En la vejez, su presencia se vuelve más tangible. Y, la manera en que es asumida define no solo el final, sino la integridad de lo vivido.

Desde la gerontología, la tanatología y la psicología, se intenta descifrar este complejo fenómeno. Revelando que el miedo a la muerte no es uniforme, sino que está modulado por factores culturales, sociales, emocionales y existenciales.

Estudios recientes muestran que la aceptación no es una simple resignación, sino un proceso activo de integración biográfica, influido por la educación, el género, el apoyo social y las creencias culturales.

En contextos como el tlaxcalteca, por ejemplo, la muerte se concibe como una transición espiritual, lo que mitiga el temor en comparación con visiones occidentales más lineales y medicalizadas.

Autores como Yalom y Frankl nos recuerdan que la ansiedad ante la muerte puede ser también un motor de búsqueda de sentido. En la vejez, esta búsqueda se intensifica: la muerte deja de ser abstracta para convertirse en un espejo que refleja la coherencia —o falta de ella— de la propia existencia.

La participación en actividades comunitarias, el fortalecimiento de redes sociales y la reelaboración del sentido de la vida aparecen como amortiguadores del miedo.

La pandemia evidencia cómo el aislamiento y la vulnerabilidad incrementan la ansiedad ante la muerte, especialmente en personas mayores. Frente a esto, resulta urgente promover políticas y espacios que fomenten no solo el envejecimiento activo, sino también el acompañamiento emocional y espiritual.

La muerte, en definitiva, no debe ser un tema tabú o médico, sino una dimensión más de la vida que, bien abordada, puede conferirle profundidad y dignidad a la existencia humana. Aceptarla no significa rendirse, sino aprender a vivir con ella.