La militancia de Morena debe defender y exigir sus derechos, asevera Álvarez Lima; En Tlaxcala se siente un gran afecto por AMLO, dice

José Antonio Álvarez Lima, aspirante de Morena a ser ratificado como senador de la República por Tlaxcala, hizo un llamado a la militancia de su partido a que exija y defienda sus derechos, así como a organizarse.

En breve entrevista luego de sostener un encuentro con la estructura territorial del municipio de Tlaxcala, en la comunidad de Tepehitec, refirió que el transcurso de su campaña ha percibido que en el estado “se siente un gran afecto por el presidente de la República y muchos deseos de la que la Cuarta Transformación siga adelante” y que Morena “va a ganar” en esta entidad, donde se espera “un número mayor de votos que el que tuvo (el presidente Andrés Manuel) López Obrador.

💼✍️José Antonio Álvarez (@JA_AlvarezLima) recuerda que el objetivo de la ley “cero deuda” en el estado es que los impuestos se apliquen en obras y en salarios de maestros y médicos, en lugar de destinarlos al pago de intereses de los bancos. pic.twitter.com/BsbMqTVvmQ — La Jornada Tlaxcala (@JOrienteTlax) April 14, 2024

A la pregunta sobre las inconformidades surgidas al interior del Movimiento de Regeneración Nacional por la designación de candidaturas, el también exgobernador respondió: “Yo vengo aquí a un acto de campaña para que Morena, gane el resto de los temas polémicos no me corresponde a mí juzgarlos”.

Sin embargo, llamó a la militancia para que siempre exija sus derechos y se organice. “Como yo decía, no se puede abusar de nadie ni se debe, pero tampoco se debe uno dejar abusar, uno tiene que defenderse en lo que uno cree que son sus derechos, pero -recalcó- los temas internos son polémicos y no me corresponde a mí entrar en esa polémica”.

El candidato al Senado encabezó lo que el orador llamó “un encuentro con Katy Valenzuela (exaspirante a la candidatura morenista a la alcaldía capitalina otorgada a Alfonso Sánchez García, hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya) con José Antonio Álvarez Lima”.

Expresó que Morena “no es perfecto y no es perfecto nadie, pero si hay una exigencia organizada de los ciudadanos las cosas pueden ir mejorando”.

Pidió que a las y los asistentes “que voten todo” por este partido, pues “Morena no es verde, no es amarillo, es Morena”, a fin de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación; además, requirió el sufragio a favor de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República, “porque es tiempo de las mujeres”.

El exgobernador reiteró que al concluir su sexenio “dejó cero deuda” en el estado, pues se creó una ley para que los gobiernos posteriores nunca se endeudaran y que el presupuesto que hay sirva para los sueldos de maestros, de personal médico y de servidores públicos y para que haya más obras.

“Y no que el dinero que nosotros pagamos de impuestos se vaya a pagar los intereses de los bancos”, remarcó. Este domingo, Álvarez Lima inició sus actividades de campaña en el municipio de Altlzayanca y las concluiría en Cuaxomulco.

