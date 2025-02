LA MERCANTILIZACIÓN DEL CARNAVAL DE TLAXCALA

La mercantilización del carnaval en la reciente apertura de los sonideros Polymarch. Alguien tuvo la “grandiosa” idea de convertir a los huehues en danzantes de high energy, para tropicalizar la tradición y ajustarla a la demanda turística.

Este proceso de folklorización no es nuevo. Muchos gobiernos recurren a la conversión de prácticas culturales en productos empaquetados para atraer turistas. El propósito fundamental es llenar hoteles y vender souvenirs.

El carnaval de Tlaxcala no es un desfile para el entretenimiento de visitantes. Se trata de una fiesta del pueblo y para el pueblo. En la que cada comunidad asume el costo de la celebración como un compromiso colectivo. No hay patrocinadores comerciales ni boletos de entrada.

Sin embargo, en el afán de celebrar los 500 años de la fundación de Tlaxcala, los responsables de la cultura estatal parecen haber decidido transformar el carnaval en una mala imitación de los de Mazatlán, Veracruz o Río de Janeiro.

Distorsionan la esencia de esta tradición con la elección de una reina del carnaval, un rey feo, desfiles espectaculares y huehues convertidos en teloneros de un baile sonidero.

La verdadera razón del carnaval tlaxcalteca es su origen ritual: una danza de fertilidad para pedir a los dioses el agua que asegure una buena cosecha. Lejos de ser una simple burla a los españoles, las vestimentas de los danzantes pueden haber sido un medio para engañar a la Iglesia y la Corona, logrando así mantener viva su tradición.

Lo que se está haciendo con el carnaval de Tlaxcala no es promoción cultural, es una adulteración con fines comerciales. Convertir esta fiesta ancestral en un espectáculo turístico banaliza su verdadero significado y atenta contra la identidad del pueblo tlaxcalteca. Las tradiciones no son mercancía y la dignidad cultural no tiene precio.