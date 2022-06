El mapa político sigue transformándose luego de las elecciones locales, ya que el partido Morena amplió su influencia territorial al ganar cuatro de seis gubernaturas, que sumadas a las que ya tenía y a la de sus aliados, le permitirá gobernar 22 entidades federativas, mantener la mayoría simple en las cámaras de Diputados y de Senadores, y desde luego la Presidencia de la República. Este crecimiento, tal como lo hemos sostenido, está construyendo un sistema de partidos competitivos con hegemonía. De hecho, el avance de la marea guinda en menos de una década consolida la hipótesis de que la Cuarta Transformación tiene en este momento el control de la sucesión presidencial y, por ende, el proyecto de AMLO será transexenal al menos al 2030.

El triunfo en Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas no deja duda que a pesar de las oposiciones la marea guinda sigue sumando y aunque no logró ganar Durango y Aguascalientes, sí le arrebató entidades al PAN y al PRI, mientras que estos últimos lograron mantener las entidades del bajío, pero no sumaron, más bien restaron influencia territorial. Los datos electorales muestran que el número de votos que obtienen los partidos que integran Va por México sigue a la baja en términos absolutos y porcentuales, la misma información oficial del INE confirma el desplome del PRD y del PRI, al grado que ambos institutos perderán el registro como partidos locales en varias entidades, sin prerrogativas serán testimoniales en los sucesivos procesos electorales. Sin embargo, los resultados no sólo están impactando en Morena que sigue creciendo con lo que esto implica para un partido en el poder, sino que tienen a Va por México en una encrucijada, mantener o romper la alianza tanto para las elecciones locales de Coahuila y Estado de México, como para la contienda presidencial de 2024.

Por lo pronto, el análisis de las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD contrasta con el de la militancia, pues mientras los primeros festejan con la batucada y aseguran que “hay tiro”, las bases, figuras nacionales y locales han iniciado serios cuestionamientos sobre la conveniencia de mantener la alianza, crecen las expresiones de rechazo al interior del partido tricolor, en el blanquiazul y en las cenizas del sol azteca, pues para éstos los resultados son catastróficos, el PRI ha perdido prácticamente todas las entidades donde gobernó, el PRD pierde registros locales en cascada y el PAN está muy lejos del mejor momento que tuvo en las décadas pasadas, pues ahora solo gobernará cinco entidades. A la caída electoral, Va por México se mantiene con alfileres, mismo que está a punto de reventar, pues incluso el fuego amigo está haciendo arder a su interior una vez que la cabeza de Alito está en la mesa de la discusión, porque no se puede entender el misil enviado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sino como indicador de que el fundador de Va por México ya ha decidido el destino de Alejandro Moreno y del PRI, para Claudio X. González ya no es funcional y atractivo seguir cargando con el ataúd del líder y del partido tricolor. Según los estudios demoscópicos que miden el nivel de rechazo o aceptación de los partidos políticos, ocho de cada 10 mexicanos rechazan al PRI, percepción que se ve expresada en el número de votos que este instituto logra en elecciones locales y federales. En suma, el PRI y su líder se han convertido en un estorbo y el PRD en un cascajo que no suma para ganar elecciones.

Visto de prisa, la alianza se tambalea desde sus entrañas con un acicate creciente de la militancia que al parecer están cansada de las derrotas de sus partidos. Es probable que Va por México inicie un proceso de reconfiguración, pues como lo ha expresado su dirigente, los partidos que la integran no les son suficientes para derrocar a la marea guinda, es tiempo de quitar el cascajo y construir con otros jugadores, entre ellos el guiño amenazante de Movimiento Ciudadano.

Como se puede observar, el resultado de las elecciones locales no sólo mostró que continúa la reconfiguración del sistema de partidos y sus expresiones territoriales, sino tendrá un efecto directo en la lucha por el poder en 2023 y 2024, la marea guinda sigue creciendo y las oposiciones siguen dando tumbos, sin proyecto, sin líderes, ni candidatos y que en su desesperación ahora se meten otro balazo en el pie al anunciar lo que ellos han denominado moratoria constitucional, misma que se les revertirá porque les seguirán dando municiones al presidente para cada vez que sea necesario apuntale la idea de qué partidos están en contra de México, un elemento más que se suma a favor de la marea guinda.

Entre tanto, en Tlaxcala, dos eventos cruzan la agenda, el conflicto sindical del 7 de Mayo que va para largo y por otra los oligopolios del transporte privado que desquician la entidad. Ambos le exigen al gobierno, un grupo sindical para que saque las manos, los segundos para que les autoricen un aumento en las tarifas. Quizás convenga revisar sus pliegos petitorios para comprobar que ni unos ni otros están dispuestos a ofrecer transparencia, rendición de cuentas y mejoras notables en la calidad de los servicios, ejemplo como la línea ATAH/USU y la venta de plazas sirven de botón de muestra. Ver para creer.