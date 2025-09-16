Martes, septiembre 16, 2025
La libertad es el bastión que posibilita la  libertad de los pueblos: rector de la UATx

La Redacción

Al reconocer el legado de valores y de historia que aportaron los héroes del movimiento de Independencia para luchar por la libertad, Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), encabezó una emotiva ceremonia para celebrar el 215 aniversario de esta gesta heroica. 

Con la presencia de integrantes de la estructura de gobierno universitaria, Staff de Rectoría y representaciones sindicales del STUAT y el Steieset, Ortiz reiteró el compromiso de la UATx de formar a las y los jóvenes bajo la guía del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades y de formar una personalidad en el estudiante con las características del homo universitatis; analítico, comprensivo, predictivo, innovador, propositivo, universal, democrático, solidario, permisivo y coexistente.

De igual forma, precisó que la libertad es un bastión que posibilita el desarrollo de los pueblos; por ello, los mexicanos pugnan por la libertad del miedo y de la violencia, la libertad del hambre y la satisfacción de las necesidades básicas y la libertad del autoritarismo y cerrar el paso a toda forma de discriminación.

Por último, al unísono, la concurrencia atendió las arengas del rector y dio muestra de su fervor patrio en una fecha tan representativa para las y los mexicanos.

