La lavandería y el PRI

El desacreditado y desprestigiado Alejandro Moreno, Alito, y aún presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, mostró una vez más que es posible lavar dinero, desviar recursos, castigar o premiar a los candidatos, comprar publicidad a empresas como Televisa, TV Notas y burlar a la autoridad electoral sin que el INE haga algo al respecto para fiscalizar con lupa la forma de operar del PRI en los procesos electorales. Los nuevos audios de Alito dados a conocer siguen confirmando las triquiñuelas que ocupa tan distinguido personaje para intentar ganar elecciones de manera ilegal, hasta ahí ha fracasado, pero eso no significa que la autoridad electoral se haga de la vista gorda, la lavandería del PRI deberá ser revisada, sancionada tanto con multas como con la pérdida del registro nacional como institución política reconocida por el Estado mexicano y por el sistema de partidos que reciben prerrogativas.

El salpicón de Alito sigue creciendo, pues ahora desnuda a la autoridad electoral y a uno de los principales medios de comunicación del país, Televisa, a los primeros por la omisión, pero sobre todo por la parcialidad en la revisión del uso de los recursos públicos, al parecer la lupa del INE no tiene el mismo lente para analizar a los partidos que integran Va por México en relación a las otras fuerzas políticas; en el segundo coloca otra vez a Televisa como cómplice del PRI porque se demuestra el pago ilegal que recibe esa empresa y sus funcionarios para que con la publicidad u otras notas se trate de incidir en el resultado electoral.

Este tipo de prácticas no sorprenden, pues en el fondo se relaciona con dos categorías de análisis que históricamente se han estudiado: la primera tiene que ver con el tipo de financiamiento a los partidos y la segunda a la desigual exposición de los partidos y los candidatos en los medios masivos de comunicación. Dichas categorías han sido debatidas en varios momentos, pues en esencia los partidos de las oposiciones durante el régimen autoritario fueron víctimas del desaseo monetario y mediático que limitaba la competencia política. Sobran ejemplos de cómo el partido en el poder no sólo tenía el acceso a los recursos públicos, sino que tenía acceso a los medios, éstos cuyos intereses estaban del lado del poder. De hecho, el acceso al financiamiento y a medios tuvo que ser regulado y hoy es parte del andamiaje legal electoral, la ley vigente lo contempla. Precisamente, una de las múltiples variantes que explican la mayor competencia política en las últimas décadas es que el financiamiento público y la limitación del privado, que provocó de manera inmediata que los partidos opositores tuvieran mejores condiciones para competir y ganar elecciones, está demostrado que hay una relación positiva. A ello se añade que al limitar el acceso a medios de comunicación privados o con el control de la autoridad, la exposición mediática empezó a crear mejores condiciones para la competencia, los grandes negocios entre poder y medios se vino abajo, por lo menos ya no fue tan descarado, aunque se mantuvo el chayote como estrategia para seguir obteniendo recursos e intentar inclinar la balanza en la lucha por el poder. El caso de la sobre exposición mediática de Enrique Peña Nieto es un ejemplo contundente del uso de dinero público y privado para construir una campaña presidencial exitosa desde los medios donde Televisa jugó un papel relevante.

En ese sentido, si bien el lavado de dinero, la compra ilegal de publicidad y otras trapacerías han formado parte de la historia política, la novedad es que a pesar de que hay leyes que tipifican delitos electorales, que existe una autoridad electoral que tiene instrumentos como el órgano interno de fiscalización, éste sea incapaz de actuar para identificar los casos que muestren flagrantemente violación a la ley electoral. Alito hace de la suyas con la complicidad del INE, que lejos de velar por la democracia, hace oídos sordos para atender el cinismo del PRI y su líder. Se podrá alegar que en general los partidos políticos que reciben prerrogativas tienes serios problemas para cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas, y que hay un conjunto de irregularidades en la comprobación del gasto ordinario y el de campañas que ha generado múltiples multas a los partidos, pero eso no limita para que en casos tan visibles de corrupción política la autoridad electoral actúe y que en cambio haga mutis.

La lavandería del Alito debería ser perseguida por ministerio de ley, sin que le anteceda una denuncia formal, pues con sus dichos se demuestra que por sus pistolas puede hacer y deshacer con los recursos públicos y con dinero ilegal que también entra en las campañas políticas. El desprestigio de Alito sigue creciendo y a su paso está ventilando a instituciones, empresas y a la autoridad electoral. Lo paradójico es que cada día se sumen más actores que exigen su renuncia, ahora el INE y Televisa se agregan a la lista, pues a nadie le gusta ser ventilado por ser parte de la red de corrupción que ha tejido Alejandro Moreno. De seguir como va seguirán apareciendo nombres e instituciones. La lavandería y el modus operandi en otro momento de la historia del PRI tendría un impacto insignificante, pero en estas circunstancias suma a la tumba del tricolor y de la alianza Va por México.