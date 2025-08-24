La justicia en Tlaxcala se fortalece cuando sus instituciones trabajan unidas”: Manuel Vázquez Conchas

El magistrado–presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Tlaxcala, Manuel Vázquez Conchas acudió el pasado viernes al foro “Tlaxcala, una nueva historia de justicia”, encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y representantes de los poderes Legislativo y Judicial, con el objetivo de reafirmar el compromiso de una justicia cercana a la gente, donde la unidad de los poderes y órdenes de gobierno sean la base para una verdadera transformación.

- Anuncio -

Durante su mensaje, la jefa del Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros refirió que en Tlaxcala se abrió un capítulo inédito en su historia, pues por primera vez, jueces y magistrados del Poder Judicial fueron elegidos por el pueblo, “ese hecho, por sí solo, marca un parteaguas en la vida institucional del estado y del país”.

Cuéllar Cisneros reconoció los años de servicio de las y los magistrados y jueces salientes; a su vez, conminó a quienes asumirán esta gran responsabilidad a desempeñarse con honestidad, escuchar, conocer y resolver las demandas del pueblo para una justicia pronta, cercana y valiente, donde la unidad, colaboración y liderazgo de los tres poderes del estado brinden la certeza de que en Tlaxcala la justicia no es un privilegio, es un derecho que transforma vidas y fortalece la paz.

En su intervención, Manuel Vázquez Conchas refirió que la justicia en Tlaxcala se fortalece cuando los tres poderes y los distintos órdenes de gobierno trabajan con un mismo horizonte al servicio de la gente. “Ese es el sentido de estar aquí reunidos, mostrar que las instituciones y cada una con sus competencias, comparten una convicción de unidad y rumbo”.

- Advertisement -

Enfatizó que desde el TJA se trabajará para ser parte de ese avance a través de acciones que abonen a la legalidad, procesos claros y ágiles, así como un uso responsable del gasto público, con la finalidad de contribuir a la gobernabilidad del estado y al desarrollo que impulsa el liderazgo de Cuéllar Cisneros.

“Tlaxcala avanza cuando sus instituciones trabajan unidas, con independencia, con rumbo y con la certeza de que la justicia es y será siempre para beneficio de la ciudadanía”, subrayó Vázquez Conchas.

En este encuentro también participaron el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández; la presidenta del Poder Judicial, Anel Bañuelos Meneses; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, diputada Lorena Ruíz García; la fiscal General de Justicia del estado, Ernestina Carro Roldán; la delegada de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala, María Esther Nolasco Núñez; la representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Alejandra Cosetl Flores y el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, quienes coincidieron en que la unidad de los poderes permitirá brindar a la ciudadanía una justicia más cercana y transparente.

- Advertisement -

También acudieron magistradas, magistrados, jueces y juezas en funciones y electos, diputadas y diputados, presidentes y presidentas municipales, así como integrantes del gabinete legal y ampliado, entre otros invitados especiales.