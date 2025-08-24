Domingo, agosto 24, 2025
NoticiasPolítica

La justicia en Tlaxcala se fortalece cuando sus instituciones trabajan unidas”: Manuel Vázquez Conchas

La Redacción

El magistrado–presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Tlaxcala, Manuel Vázquez Conchas acudió el pasado viernes al foro “Tlaxcala, una nueva historia de justicia”, encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y representantes de los poderes Legislativo y Judicial, con el objetivo de reafirmar el compromiso de una justicia cercana a la gente, donde la unidad de los poderes y órdenes de gobierno sean la base para una verdadera transformación.

- Anuncio -

Durante su mensaje, la jefa del Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros refirió que en Tlaxcala se abrió un capítulo inédito en su historia, pues por primera vez, jueces y magistrados del Poder Judicial fueron elegidos por el pueblo, “ese hecho, por sí solo, marca un parteaguas en la vida institucional del estado y del país”.

Cuéllar Cisneros reconoció los años de servicio de las y los magistrados y jueces salientes; a su vez, conminó a quienes asumirán esta gran responsabilidad a desempeñarse con honestidad, escuchar, conocer y resolver las demandas del pueblo para una justicia pronta, cercana y valiente, donde la unidad, colaboración y liderazgo de los tres poderes del estado brinden la certeza de que en Tlaxcala la justicia no es un privilegio, es un derecho que transforma vidas y fortalece la paz.

En su intervención, Manuel Vázquez Conchas refirió que la justicia en Tlaxcala se fortalece cuando los tres poderes y los distintos órdenes de gobierno trabajan con un mismo horizonte al servicio de la gente. “Ese es el sentido de estar aquí reunidos, mostrar que las instituciones y cada una con sus competencias, comparten una convicción de unidad y rumbo”.

- Advertisement -

Enfatizó que desde el TJA se trabajará para ser parte de ese avance a través de acciones que abonen a la legalidad, procesos claros y ágiles, así como un uso responsable del gasto público, con la finalidad de contribuir a la gobernabilidad del estado y al desarrollo que impulsa el liderazgo de Cuéllar Cisneros.

“Tlaxcala avanza cuando sus instituciones trabajan unidas, con independencia, con rumbo y con la certeza de que la justicia es y será siempre para beneficio de la ciudadanía”, subrayó Vázquez Conchas.

En este encuentro también participaron el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández; la presidenta del Poder Judicial, Anel Bañuelos Meneses; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, diputada Lorena Ruíz García; la fiscal General de Justicia del estado, Ernestina Carro Roldán; la delegada de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala, María Esther Nolasco Núñez; la representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Alejandra Cosetl Flores y el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, quienes coincidieron en que la unidad de los poderes permitirá brindar a la ciudadanía una justicia más cercana y transparente.

- Advertisement -

También acudieron magistradas, magistrados, jueces y juezas en funciones y electos, diputadas y diputados, presidentes y presidentas municipales, así como integrantes del gabinete legal y ampliado, entre otros invitados especiales.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Dan 298 años de cárcel a uno de los asesinos del hijo de Javier Sicilia

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. A casi 15 años de los hechos, un juez federal dictó 293 años de prisión contra José...

Arístides Guerrero, ministro electo de la SCJN, se recupera tras accidente

La Jornada -
Ciudad de México. Tras el accidente automovilístico del viernes por la noche, el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación...

Ayuntamiento de Tlaxcala auxilió zonas afectadas por tormenta; prevé lluvias nuevamente

La Redacción -
Tras los estragos que provocó la fuerte tormenta del sábado pasado, el ayuntamiento de Tlaxcala mantuvo un trabajo ininterrumpido de atención y contención, con...

Más noticias

Dan 298 años de cárcel a uno de los asesinos del hijo de Javier Sicilia

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. A casi 15 años de los hechos, un juez federal dictó 293 años de prisión contra José...

Arístides Guerrero, ministro electo de la SCJN, se recupera tras accidente

La Jornada -
Ciudad de México. Tras el accidente automovilístico del viernes por la noche, el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación...

Hijo de JC Chávez enfrentará proceso penal en libertad

Denise Lucero -
Julio César Chávez Carrasco, conocido como Julio César Chávez Jr, enfrentará proceso penal por ser presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025