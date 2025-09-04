La justicia bajo el nepotismo e intereses políticos

La justicia en Tlaxcala, y en general en México, ha sido muy endeble, las decisiones que se han tomado desde las máximas autoridades respecto del Poder Judicial (PJ) no están respondiendo a los verdaderos obstáculos que han significado la impunidad, la corrupción y la falta de acceso a una verdadera justicia; experimentando no se modifica lo profundo y complejo que son estas problemáticas, ni mucho menos, la imposición de sesgos ideológicos y de caprichos políticos, el sistema de justicia va más allá de quienes ocupan cargos en magistraturas y juzgados, esto es apenas una parte de lo que el Estado debe garantizar en materia de justicia, reparación del daño y no repetición.

Esta reforma no resuelve las deudas en el acceso a la justicia, sólo nos recuerda qué tipo de gobierno vivimos hoy, donde el poder y control de unos cuantos está por encima de los derechos humanos; en el que los grupos que hemos vivido discriminación y opresión históricamente, seguiremos encontrando obstáculos para acceder a la justicia.

Actualmente, las instituciones han apostado por acomodar a sus familiares, amistades y allegados en todos los espacios para garantizar un orden político, a discrecionalidad, lo que ha llevado a que muchos de los cargos públicos estén ocupados por personal sin capacidad y experiencia necesaria para desarrollar sus funciones eficazmente; desde murales realizados por inteligencia artificial, y ahora, a ocupar juzgados especializados sin una especialización.

El acceso a cargos judiciales sin filtros claros, cuidadosos y transparentes, sin evaluación técnica que garantice el adecuado desarrollo de esta importante tarea, abre la puerta a figuras con perfiles sin la debida preparación jurídica y ética. Esta reforma ha sido a discreción, se ha divulgado bajo narrativas oficialistas que son más bien otra imposición, un producto más, como el chocolate y el café que sí es avalado por un gobierno autoritario, que sin importarle la división de poderes, acuerdos sobre estándares internacionales y las graves implicaciones que esto significa, aumenta su capital de poder.

Quienes rindieron el pasado lunes protesta como jueces, juezas, magistrados y magistradas, desde el tiempo de campañas la gran mayoría demostró graves vacíos de conocimientos y capacidades para ocupar un cargo en el PJ; hoy no sorprende, pero sí indigna, que quienes ocuparon puestos en diversas instituciones completamente desvinculadas del sistema de justicia, forman parte de éste; figuras como un exchofer de gobernación, un subdirector del sistema Cobat, gente de academia con conocimiento solo de escritorio, diversos familiares de funcionariado público del gobierno local actual, incluido de un organismos “autónomo”, son quienes juzgarán y administrarán la justicia en nuestro estado.

No sólo preocupa que quienes hoy llegan al Poder Judicial sean estas figuras, sino que los juzgados especializados estén a cargo de gente apenas titulada, por demás polémico el caso del apenas titulado hace unos meses y exchofer de la gobernadora, el que estuvo impuesto a pesar de que la Constitución de Tlaxcala establece que como requisitos para ser juez se debe contar con título en licenciatura en Derecho y tener al menos cinco años de práctica profesional; el nepotismo, compadrazgo y amistades nos impone en el sistema de (in)justicia (y patriarcal), la nueva estrategia de poder y control.

El Juzgado de lo Familiar Especializado en Asuntos Urgentes para Mujeres que Viven en Situación de Violencia, de reciente creación, como ejemplo, será ocupado bajo la misma lógica de este gobierno, de simulación e impunidad; pues después de que se otorgara este cargo al exchofer polémico, y que solo duró unas semanas debido al amplio rechazo de las mujeres, colectivas y organizaciones, exigiendo que este juzgado debía contar con una persona ampliamente especializada en la materia, será una mujer electa bajo acordeón; además de que fue señalada por no existir constancia oficial de su título profesional, y tampoco aparecer registrada como licenciada en Derecho en el Sistema Oficial Nacional de Profesionistas, sabiendo lo que esto significa, otra “servidora de la nación”, fiel al gobierno y no a las mujeres, quienes menos justicia se garantiza, y ahora queda en manos del mismo sistema machista que sostiene el gobierno.

El cuestionamiento sobre la independencia de las instituciones y la separación de poderes ha sido una constante debido al actuar de las autoridades, siempre en beneficio de quienes ocupan los cargos de poder, incluso hay quienes miran como una consecuencia que esta reforma traerá, la posible sumisión política, pues la presencia de figuras a fines al gobierno no es gratuito. Los impactos de desaparecer las carreras judiciales y trayectorias profesionales producirán la pérdida de la calidad técnica, ética y moral que debe existir para administrar justicia, que hemos insistido por décadas y que con el tiempo hemos encontrado.

Desde la sociedad civil identificamos un claro debilitamiento del PJ, con menor independencia y capacidad, capturado por intereses políticos que nos impone a personas juzgadoras sin preparación para la protección real de los derechos humanos y hacerlos valer, sin ningún compromiso social que difícilmente aportará a la reparación del daño y la garantía de no repetición. Además del muy posible rezago en las resoluciones de sentencias debido a la “curva de aprendizaje”, acrecentando aún más la dilación que ya existe en los procesos judiciales que muchas mujeres y familias enfrentan, aumentando los niveles de impunidad y de espera para el acceso a la verdad y la justicia.

Las ocurrencias de este gobierno, como continuidad de la administración anterior, es una apuesta por un nuevo régimen que nos preocupa y obliga a buscar otras estrategias a quienes defendemos los derechos humanos, pues de ninguna manera bajaremos los brazos a pesar de la criminalización hacia nuestras luchas con las víctimas y las familias.

*Colectivo Mujer y Utopía A.C.

[email protected]