La Junta de Coordinación definirá viabilidad de comparecencia de funcionarios: González

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, Jaciel González Herrera afirmó que serán los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política quienes definan la comparecencia o no de funcionarios estatales como parte de la glosa del informe de gobierno de la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros.

Sin embargo, consideró, como coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que no debería haber ningún contratiempo para celebrar esas reuniones con los servidores públicos, ya que “en otros años así se han realizado”.

La bancada del PRD y la representación del PAN en la LXV Legislatura local solicitaron la comparecencia de los secretarios de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández; de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo; Salud (SESA), Rigoberto Zamudio Meneses; de Impulso Agropecuario (SIP), Rafael de la Peña Bernal; de Turismo (Secture), Fabricio Mena Rodríguez y de Infraestructura, Diego Corona Cremean y de la Fiscal General de Justicia del Estado (FGJE), Ernestina Carro Roldán.

En este sentido, González Herrera puntualizó que de manera oficial, conoció de dichas peticiones, por lo que “estaremos ahorita en espera de que se discuta o se haga el análisis en la Junta de Coordinación, porque va a ser ahí en donde se defina. Creo que ahorita que vamos ya a retomar el periodo ordinario siguiente me imagino que se estará haciendo el análisis y la discusión de dicha petición y va a depender del análisis de la misma la decisión que se adopte”.

Sin embargo, los plazos se acotan para llevar a cabo ese ejercicio, se le cuestionó.

“Estamos ya nuevamente retomando actividades. Estamos en cualquier momento podemos ser convocados a la Junta y en cualquier momento este tema se puede desarrollar y desahogar, pero insisto que todo va a depender del desarrollo que se lleve a través de la Junta de Coordinación y Concertación Política”.

Respecto al PVEM, González Herrera confirmó que su grupo parlamentario no solicitó ninguna comparecencia como parte de esta glosa del informe, pues “estuvimos haciendo ahí un análisis y no lo consideramos”.

No obstante, como líder de su bancada e integrante de la Junta de Coordinación, consideró que no debe haber ningún impedimento para que se realicen dichas comparecencias, ya que “recordemos que en años anteriores, se llevó a cabo el desarrollo de estas comparecencias, estuvimos integrados en el desarrollo de la misma de las mismas y creo que es un ejercicio que permite la transparencia, la rendición de cuentas y pues en ello no tendríamos ningún inconveniente, de qué dependemos, pues de la decisión de la mayoría de las diputadas y diputados desde esta este LXV Legislatura”.