La inseguridad es el principal problema en la capital; Tizatlán es un foco rojo: Adán Pimentel

La inseguridad es el principal problema en el municipio de Tlaxcala, donde 67.7 por ciento de la población no se siente segura y el foco rojo es Tizatlán, donde cada vez hay más defunciones, levantamientos y balazos, sostiene Alfredo Adán Pimentel, candidato a la alcaldía capitalina por el Partido Alianza Ciudadana (PAC).

El médico cirujano de profesión y catedrático de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) menciona que siempre se ha dedicado a salvar vidas y hoy quiere salvar a Tlaxcala “porque la veo enferma, quiero sanarla de las heridas que ha dejado esta administración municipal, hay mucho por trabajar, me gusta trabajar y créanme que voy a poner todo el empeño porque soy el único candidato de aquí originario”.

En entrevista con La Jornada de Oriente, responde que su principal competencia en la contienda electoral es él mismo, “la competencia todos los días es conmigo mismo, levantarme temprano, ir a caminar, ir a hacer las entrevistas, ir a mostrar lo que soy a la población”.

Para iniciar la entrevista se le pregunta que enuncie 10 problemas que enfrentan las 11 comunidades y siete colonias del municipio de Tlaxcala y especificar tres en los que incidiría de llegar a la alcaldía capitalina.

“Hay una gran deficiencia en el suministro de agua potable, principalmente en Ocotlán, Acuitlapilco, San Lucas Cuauhtelulpan e Ixtulco. La seguridad es el primer problema en todo el municipio, 67.7 por ciento de la población se siente insegura y el foco rojo es Tizatlán donde cada vez hay defunciones, levantamientos de gente y balazos, aunque la inseguridad también se da en todas las comunidades como en el estado y en el país”.

Agrega que los servicios públicos son otro problema que se refleja en la recolección de basura, ya que está tirada en las calles, lo cual genera la proliferación de perros callejeros. Además, considera que es necesario educar a la gente a que haga consciencia de reciclar los residuos sólidos.

Un cuarto problema que observa son los baches que están en todas las colonias, en la Loma Xicohténcatl bache sobre bache, en La Joya, El Sabinal y Loma Bonita. Agrega la iluminación pública porque “la capital está como boca del lobo, está oscura, las calles Mariano Sánchez, Allende, 20 de Noviembre, atrás de la iglesia de San José. Una ciudad iluminada es una ciudad segura”.

También cita el embellecimiento de la ciudad, pues sólo funciona el 10 por ciento de las fuentes. Integra como problema que no hay obras de infraestructura en este gobierno municipal, entonces “hay que hacer obras de infraestructura con impacto social en cada comunidad, lo que la ciudadanía pida”.

El tema de la salud es otro punto que ve como problema e indica que la capital del estado no cuenta con un hospital público para atender a personas vulnerables de la región centro–sur de la entidad y que tiene problemas para trasladarse hasta la zona de Hospitales en San Matías Tepetomatitlán. De igual manera, faltan casas de salud en las comunidades con un modelo de medicina preventiva.

El saneamiento ambiental es otro pendiente en el municipio, pues hay barrancas muy sucias, como la de Xico que en tiempo de lluvias se tapa y expide malos olores. Hay que hacer trabajo preventivo de limpieza, lo mismo en Cuauhtelulpan y Ocotlán.

Indica que la deforestación es otro problema, pues hay tala clandestina en la zona del Mirador de Ocotlán y el bosque de Ocotal está deforestado.

El incumplimiento de la Ley de Bienestar Animal es un noveno tema que afecta al municipio y como décimo problema ve que no hay créditos para mujeres emprendedoras y desempleo en los jóvenes.

–¿De esos 10, cuáles serían los tres principales que atacarías?

–Seguridad, servicios públicos, y salud y saneamiento.

–Desde que los españoles construyen Tlaxcala como asentamiento del poder político y del poder religioso, hay una gran dificultad para definir la vocación de la capital, ¿desde tu perspectiva cuál debe ser la vocación de Tlaxcala?

–Aquí en el municipio le apostamos a la artesanía, principalmente. Tenemos buenos artesanos en Tizatlán, Atlahapa, aquí también tenemos buenos pintores. Entonces es una atracción turística también con el exconvento de San Francisco, la basílica de Ocotlán, pero también la gastronomía.

–La percepción de la población es que hay un incremento en la inseguridad, particularmente en lo que se refiere a delitos del fuero común, a lo que se añade la incompetencia del ayuntamiento para estructurar un sistema de seguridad ciudadana, ¿en concreto tienes alguna propuesta?

–Tener un modelo que nos señale hacia dónde vamos a ir. En este momento no hay un modelo, no lo veo, hay que hacer un modelo de seguridad pública preventiva. Hacer en cuatro partes el municipio y que haya rondines permanentes donde la gente vea que hay seguridad y sobre todo que los elementos de la policía capaciten y ayuden también a la población y que le dé orientación para prevenir el delito, que no sea un modelo reactivo.

“También hay que ver el número de patrullas, que sean más de las que tenemos actualmente. Que sea eficiente y transparente en cuestión de la adquisición, porque están rentadas a precios exorbitantes y ahí no hay transparencia”.

Además, mayor número de elementos de la policía, mejor pagados, con mejor armamento, y equipo, capacitados y profesionalizados. Hay que tener un C2, el estado tiene un C5i, “pero por cuestiones políticas del gobierno municipal y estatal no hubo un C2 aquí. Hay que aplicar un modelo de C2 que esté vinculado al C5i y aumentar el número de cámaras en las comunidades, no nada más en la ciudad. Eso permitiría avanzar en seguridad”.

–El gobierno actual y particularmente con Jorge Corichi (alcalde con licencia de Tlaxcala) generó un conflicto muy alto entre quizá el sector más importante de la capital en términos económicos, como son los comerciantes, pues se elevaron los costos de las licencias y/o no se autorizaban licencias, ¿tienes conocimiento de eso y en su caso qué harías?

–Sí, esto lo sé de viva voz de los empresarios. Les subieron sus permisos a un 300 por ciento, esto me parece que fue muy rápido hacer estos aumentos y sobre todo que les retuvieron sus permisos. Hay mucho descontento entre los empresarios, creo que sí se debe aumentar, pero de forma gradual y tener otras medidas para obtener recursos, sobre todo gestión a nivel federal. Me parece que ahí sí se tendría que revisar este incremento, incluso disminuir los costos a los que están actualmente.

–La ciudadanía en general busca cumplir con sus obligaciones, pago de predial, pago de agua potable, sin embargo, la atención del ayuntamiento o es muy burocrática y casi siempre obliga a lo presencial, ¿tienes alguna idea de cómo modificar la relación entre la ciudadanía y el ayuntamiento sin que sea tan burocrática o tan manual?

–Sí, estamos en la era digital, sí se puede hacer digitalización de los servicios y sobre todo capacitar a la gente, facilitarle las cosas, hay un gran tortuguismo para sacar un acta de nacimiento, pagar el predial se convierte engorroso hacer fila, hay que digitalizarlo y capacitar a las personas sobre cómo usar las aplicaciones.

–Hay un proyecto que nació con Tulio Hernández y Joaquín Cisneros, de cuyos restos quedan las bardas del río Zahuapan con aquella idea de hacerlo navegable, pero que ha sido retomada por el actual gobierno estatal con algún proyecto de infraestructura, ¿retomarías ese proyecto sabiendo que si se ataja el agua se inunda la capital?

–No, el Zahuapan ha sido tema de muchos políticos, de ser navegable, de ser cristalino, que haya peces, que sea la Venecia de Tlaxcala y todo eso. No, esto es un tema federal que tiene que ver con Conagua, con Semarnat, es otra instancia.

“Yo creo que lo que quedó de ese gobierno de Tulio Hernández, de poner las bardas, sí ayudó mucho para que no se desbordara, pero es un tema federal y sí alzar la mano para que se sigan las políticas de saneamiento, de la planta tratadora, para coadyuvar a esas políticas. El municipio no tendría el recurso para invertir en eso”.

–El crecimiento y la urbanización de la capital se ahoga en las calles, principales del centro, y además no tienes más que dos calles, porque todo el sistema de transporte colectivo pasa por el centro. ¿Tendrías algún proyecto para mejorar la movilidad en la capital?

–Hay un proyecto para descentralizar, pero sobre todo el tema de las combis que aumentaron el número de permisos y van 10 combis y uno o dos pasajeros.

Habría que dialogar para descentralizar el transporte y desahogar el tráfico en el centro. Cada vez es más el número de automóviles que pasan y si hay un proyecto para reorientación vehicular y sobre todo educación vial, porque están muy reducidas las calles del centro y todavía en sábado y domingo cierran la avenida principal, enfrente de los portales, es complicado. Entonces, hay un proyecto, ya lo presentaría.

–La alianza hispano–tlaxcalteca la concretó Maxixcatzin y Hernán Cortés, fue un triunfo de los comerciantes de Ocotelulco, ¿qué harás para mejorar una parte que es tan importante para la capital como es el comercio, pero que ya saturó el mercado municipal y la plaza del tianguis?

–Ese es un tema muy importante, he visitado constantemente a los comerciantes del mercado, hay una gran división ahí, los que quieren que el mercado sea nuevo, muy poquitos porque les da miedo que los quiten y la gran mayoría lo que quiere es remodelación del mercado. Lo que propongo es remodelación, pero con tecnología actual, con una mejor vista, iluminación y seguridad en todos los espacios. Un edificio remodelado y conservar sus espacios a todos los locatarios para no ocasionar revuelo, vaya a haber problemas, respetar sus condiciones.

“Para los artesanos valdría la pena hacer un mercado artesanal en la explanada, con gastronomía tlaxcalteca. Si lo permite el diálogo con la ciudadanía y con los de las combis, quitar la explanada y que Tlaxcala tuviera un mercado artesanal y gastronómico con comida tlaxcalteca”.

–La construcción del periférico demandó el cambio del uso del suelo y de toda la periferia, lo que permitió la construcción de un centro comercial, pero todo lo demás está sin explotar, ¿se podría pensar en sacar la central camionera y el mercado hacia esa zona?

–El mercado del tianguis es una tradición. Sí hay lugares donde se podría trasladar el mercado, pero el tema de la central camionera es otro asunto porque ahí es propiedad de los concesionarios, de las empresas. No es del estado ni del municipio, habría que replantearlo y dialogar con los empresarios.

–Casi todos los candidatos mencionan este asunto de la posibilidad de que la gastronomía tlaxcalteca se convierta en ancla para la atracción turística; sin embargo, si yo pido algo no lo hay, ¿por qué se menciona tanto la gastronomía tlaxcalteca cuando no hay un solo lugar donde puedas realmente construirlo como atractivo y el único lugar que hubo, que fue el que había creado Yolanda Ramos, desapareció, ¿qué hacer realmente para que este discurso de hacer de la gastronomía sea un atractivo y haya lugares donde puedas tener gastronomía tlaxcalteca?

–Ya hablaba del mercado artesanal y gastronómico, como en otros lugares, como en Guadalajara, Oaxaca, entonces se puede hacer también y, sobre todo, hacer escuela de gastronomía tlaxcalteca, entonces el turismo tendría un lugar donde haya una variedad de platillos.

–¿Cuántos votos se necesitan para ser presidente municipal?

–Ya en cálculos 18 mil votos.

–¿Cuántos tienes considerados reales?

–En este momento, de acuerdo con la última votación que tuvimos, fueron de 6 mil 800 a 7 mil, yo le estoy apostando a unos 5 mil más porque he caminado intensamente, unos 12 mil reales, más lo que se acumule en estas dos semanas.

–¿Algo más que quieras agregar?

–Decirle a la ciudadanía que soy un médico tlaxcalteca, originario de aquí, nací en el Hospital General de Tlaxcala, viví en la Guridi y Alcocer, conozco todas las tradiciones, las calles, las necesidades, la problemática por ser un ciudadano, es la primera vez que voy a participar, no soy un político tradicional. Soy docente, soy médico, soy cirujano, pero que hoy encabezo un proyecto ciudadano por el PAC y créanme que siempre me he dedicado a salvar vidas y hoy quiero salvar a Tlaxcala porque la veo como enferma, quiero sanarla de las heridas que ha dejado esta administración municipal, que hay mucho por trabajar, me gusta trabajar y créanme que voy a poner todo mi empeño. Soy el único candidato que soy de aquí originario. Aquí siempre he estado, quiero mucho a mi municipio y este 2 de junio voten por un cambio real, un cambio ciudadano.