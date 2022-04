La inseguridad en Tlaxcala está fuera del control del gobierno: Pérez

La inseguridad en Tlaxcala está descontrolada y el gobierno del estado no da visos de recomponer la situación, pues persiste la omisión de designar al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sostuvo el líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Julio César Pérez González.

Abundó que, a delitos como asaltos, robos con violencia a casa habitación y automóviles se han sumado conductas como los linchamientos, conductas que se han incrementado, debido, dijo, a la falta de capacidad del gobierno y la nula credibilidad que tienen ante la ciudadanía.

El líder estatal perredista refirió que, a pesar de la exigencia ciudadana, el gobierno del estado ha optado por mantener a Maximino Hernández Pulido como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo cual le impide tomar decisiones o establecer políticas de combate a la delincuencia.

“Nuestra visión es a partir de las decenas de personas que han linchado, porque la gente le ha perdido la confianza a la gobernabilidad en este momento; sin embargo, necesitamos definitivamente que se tenga en claro la falta que nos hace un secretario de Seguridad Ciudadana definitivamente.

Abundó: “Los muchos delitos que existen en el estado de Tlaxcala que se ven día a día nos trae la consecuencia de que no lleguen mujeres a casa, de que no lleguen hombres a casa y que haya muchos asaltos. El crimen desorganizado al qué se refiere el secretario de Gobierno (Sergio González Hernández), pues ya vimos que no está tan desorganizado, trae las condiciones para explotar los bolsillos de los tlaxcaltecas con una facilidad que da miedo. Ya se salió de control la inseguridad”.

No obstante, el dirigente partidista arremetió en contra el encargado de la seguridad en el estado, Maximino Hernández, a quien consideró incapaz de mantenerse al frente de la dependencia, por lo que urgió al Ejecutivo a que designe un titular, porque la inseguridad le va ganando a la administración estatal.

“La inseguridad en Tlaxcala ya se salió de control, ya lo vimos, porque en este momento ese es el temor que vivimos los tlaxcaltecas. Todos los ciudadanos y ciudadanas sabemos las fallas que tiene el gobierno y la poca atención que se le está dando a seguridad, muestra de ello es que el único logró que han tenido es la contratación de150 elementos”, pero aseguró que dichos uniformados carecen de certificación, lo cual los coloca en un alto riesgo “como ocurrió con el vigilante del centro comercial, que fue asesinado en su primer día de trabajo porque no tenía la capacidad ni el armamento para poder hacer frente”, acotó.