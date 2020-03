La indignación que cimbró a Tlaxcala

Desafiante, un río de mujeres corrió por las calles de la ciudad de Tlaxcala el pasado 8 de marzo. Al grito de “el patriarcado se va a caer”, se desplazó ante el asombro de hombres enmudecidos y espectadores del reproche enérgico de un sector que sistemáticamente ha sido objeto de violencia machista, silenciado y dominado.

Como nunca antes en la historia moderna del estado, se sublevaron. Irrumpieron la quietud dominical, porque aquí, en esta tierra también “nos están matando” y porque “si no salimos juntas nos matarán por separado”. Reprendieron la indiferencia de la sociedad.

Fueron “el grito de las que ya no tienen voz”, de las aproximadamente 137 víctimas de feminicidio de 2008 a 2019, contabilizadas por el Colectivo Mujer y Utopía. Se hicieron presentes las hermanas de aquellas a las “que no aparecieron muertas, sino asesinadas” y todas las que no quieren que les arrebaten la vida.

Muchas marcharon en nombre de su madre y abuela “que por el machismo dejaron sus sueños” y en repudio a las 10 mujeres que ese domingo sus familias ya no volvieron a ver en casa, porque en este país diariamente una decena de niñas, jóvenes y/o adultas es ultimada. Salieron a solidarizarse, pues “si mañana faltas tú, lo quemaría todo; si mañana falto yo, solo abracen a mi mami”; a preguntarse “cómo le explico a mi mamá que quizá hoy ya no regrese”, y a recriminar que Tlaxcala sea “cuna de la trata”.

Ocuparon la parte frontal de Palacio de Gobierno, casi todas eran jóvenes, con mucha indignación, y ¡cómo no!, les ha tocado vivir la peor etapa de violencia en México y en contra de las mujeres, alimentada por la impunidad.

La movilización convocada por organizaciones feministas fue pacífica, pero con un reclamo furioso. Por fin, “las mujeres se están rebelando y los hombres (machistas) no saben qué hacer”, tampoco saben qué hacer las compañeras del mismo sexo que culturalmente han ejercido el machismo, por siglos. Declararon el comienzo de una “revolución de género” que nadie frenará. Anhelan “vivir sin miedo”, con justicia, libertad respeto e igualdad.