La independencia desde sus actores

La independencia de Nueva España (1810–1821) es un proceso marcado no solo por la guerra y la diplomacia, sino también por la construcción de imaginarios colectivos que reflejan las esperanzas, temores y aspiraciones de los distintos grupos que conformaban la sociedad novohispana.

Los españoles peninsulares, los criollos, los indígenas y, en particular, los tlaxcaltecas, que han sido fieles súbditos de la Corona durante tres siglos, tienen visiones diferenciadas sobre la independencia. Estos imaginarios se reflejan en dos documentos clave: Los sentimientos de la nación (1813) y el Plan de Iguala (1821), los cuales plasman las tensiones y negociaciones entre los proyectos políticos en pugna (Bravo, 2010; Hamnett, 2017).

La desintegración del orden imperial

Para los españoles peninsulares, la independencia de Nueva España representa la descomposición de un orden imperial que garantiza su supremacía política y económica. En su imaginario, la fidelidad a la Corona española no solo es una cuestión de lealtad, sino una garantía de estabilidad.

Durante más de tres siglos, España gobierna sus colonias bajo un sistema de castas y jerarquías sociales que beneficia a los peninsulares por encima de otros grupos. La Constitución de Cádiz (1812) introduce reformas liberales que intentan integrar a los territorios americanos en una monarquía constitucional, pero la desconfianza de los peninsulares hacia los criollos y las élites locales impide su verdadera inclusión (Rodríguez, 1998).

El Plan de Iguala propone una monarquía constitucional bajo un Borbón, refleja en parte su deseo de mantener cierta continuidad con el pasado, aunque con concesiones inevitables ante la realidad política del momento. A pesar de este intento de negociación, muchos peninsulares ven con temor la posibilidad de perder sus privilegios, lo que los lleva a resistirse a la independencia hasta el último momento o a buscar alianzas con sectores conservadores que garanticen la protección de sus intereses (Torre Villar, 2007).

La independencia como identidad propia

El imaginario criollo está profundamente influenciado por las ideas ilustradas y la revolución norteamericana y francesa. Para ellos, la independencia es la oportunidad de romper con un sistema que los mantiene en un papel subordinado dentro del virreinato. Sin embargo, la construcción de un proyecto nacional no es homogénea dentro de este grupo, ya que existen diferentes facciones con visiones opuestas sobre el futuro de Nueva España (Brewer, 2015).

Los sentimientos de la nación, elaborado por José María Morelos en 1813, es una muestra clara de este imaginario, al proclamar la soberanía del pueblo y la abolición de distinciones sociales impuestas por el colonialismo. No obstante, la tensión entre los ideales igualitarios y los intereses de la élite criolla se hace evidente conforme avanza la lucha independentista.

La transición entre la lucha insurgente y el acuerdo con los realistas en 1821 refleja estas tensiones, ya que el Plan de Iguala preserva estructuras de poder que beneficia a la élite criolla (Hamnett, 2017).

Entre la emancipación y la continuidad de la opresión

Para los pueblos indígenas, la independencia no representa necesariamente una liberación, sino una incertidumbre. En muchos casos, los levantamientos locales tienen un carácter más cercano a la autonomía comunitaria que a la adhesión a un proyecto nacional.

Los sentimientos de la nación plantean la igualdad de todos los ciudadanos, pero en la práctica, la discriminación estructural persiste. Con la independencia, muchas comunidades pierden los mecanismos legales que les permiten conservar tierras comunales bajo el sistema colonial (González Navarro, 1993).

Un imaginario de fidelidad y redefinición

Los tlaxcaltecas representan un caso particular dentro del mosaico indígena de Nueva España. Tras mantener un estatus privilegiado desde la Conquista, su relación con la Corona española es distinta a la de otros pueblos originarios. Su imaginario se construye sobre la lealtad a la monarquía, que les garantiza ciertos derechos y exenciones. Sin embargo, con la independencia, esta situación se vuelve incierta (Martínez Baracs, 2019).

Entre los tlaxcaltecas que participan activamente en la independencia se encuentra José Manuel de Herrera, quien fue parte del gobierno insurgente y desempeñó un papel clave en la diplomacia mexicana. Asimismo, figuras como Manuel de Lardizábal y Uribe y José Miguel Guridi y Alcocer influyen en el debate político y jurídico que define la nueva nación.

Guridi y Alcocer, sacerdote y diputado, juega un papel crucial en el Congreso de Chilpancingo, apoyando la abolición de la esclavitud y defendiendo principios de autonomía indígena dentro del nuevo orden. Lardizábal y Uribe, por su parte, aporta reflexiones sobre derecho y gobernabilidad que influyen en la transición política (Martínez Baracs, 2019).

La independencia de Nueva España no fue un proyecto unívoco, sino un campo de disputa donde los diferentes sectores sociales imaginaron futuros diversos. Los sentimientos de la nación y el Plan de Iguala capturan estas tensiones, ya que reflejan los compromisos y exclusiones que marcan el nacimiento de México como nación independiente (Bravo, 2010).

Referencias

Bravo, R. (2010). La independencia de México: una nueva interpretación. Fondo de Cultura Económica.

Brewer, S. (2015). Creole Patriotism and the Myth of the Mexican Nation. Duke University Press.

González Navarro, M. (1993). Los pueblos indígenas en la independencia de México. El Colegio de México.

Hamnett, B. (2017). A Concise History of Mexico. Cambridge University Press.

Martínez Baracs, R. (2019). Los tlaxcaltecas en la independencia. UNAM.

Rodríguez, J. (1998). The Independence of Spanish America. Cambridge University Press.

Torre Villar, E. (2007). Documentos sobre la independencia de México. UNAM.