La incapacidad como valor argumentativo

La retórica para los griegos era, entre otras cosas, una acción a través de la cual se ponían en práctica las discusiones más importantes para la polis, a través de la retórica se contendía y lidiaban los asuntos de mayor importancia. Era una suerte de ejercicio democrático para solucionar los problemas más apremiantes.

La retórica debía ser acompañada de un estilo discursivo, de un razonamiento claro, de una argumentación profunda y, por supuesto, de una propuesta coherente de solución. Todo esto acompañado de un alto nivel persuasivo, la retórica en la polis tenía por obligación no ser ornamental, sino eficaz, para ello servían y eran utilizadas las múltiples figuras estilísticas del lenguaje. El objetivo de la retórica era deleitar al público, conmoverlo o persuadirlo.

El orador tenía la necesidad y responsabilidad de desarrollar las capacidades anteriormente descritas para participar en el mundo retórico de la polis griega. Participar en el ejercicio retórico de la polis implicaba, además de una especialización en el uso del lenguaje, conocer los ejercicios del razonamiento y además poseer un conocimiento amplio de la realidad.

- Anuncio -

Nuestras democracias modernas han pretendido emular el ejercicio retórico de la polis, conminar a los profesionales de la vida pública y política a dialogar sobre los problemas más apremiantes del mundo social que dicen representar, hoy ese ejercicio ha sido llamado debate. El debate, según el colonizador diccionario de la lengua española, es algo así como un acto de discutir entre dos o más personas sobre una temática, exponer ideas y visiones diferenciadas.

A partir de este modelo se ha obligado a los políticos a debatir sus ideas, propuestas y soluciones en un tiempo restringido, esto sirve, al igual que en la polis, para que la ciudadanía esté informada, vea y compare las capacidades, actitudes y aptitudes de los políticos que anhelan llegar al poder a través del voto. Idealmente, el debate tendría pues entre sus objetivos deleitar a los fanáticos y seguidores del político, conmover a los indecisos y persuadir a los opositores.

Aunque actualmente, el debate político llega a ser más un símil del juego de mesa llamado Maratón, en donde todos los participantes juegan a ganarle a la ignorancia, avanzar y posicionarse en algunas casillas más adelante que sus contrincantes, es decir, llegar a la aceptación de la población, sea cual sea su argumento.

En días pasados, en Tlaxcala asistimos al primer debate entre las candidatas y el candidato al gobierno del estado y, paradójicamente, entre las candidatas y candidato hubo de todo, menos un debate, el debate, para comenzar, no fue debate y, lamentablemente, las capacidades, actitudes y aptitudes no fueron los elementos puestos en juego, no fueron las propuestas, los cómo y los por qué de esas propuestas lo que observamos y escuchamos, fueron la ignorancia e incapacidad los elementos que predominaron como valor argumentativo, como un recurso persuasivo reproducido por todos sin excepción. Incluso, la incapacidad fue remedada por los erráticos moderadores del debate.

El debate, que no fue debate, estuvo plagado de una ornamentación muy rústica, una ausencia del uso estilístico del lenguaje, un carente ejercicio de razón y de propuestas para solucionar los problemas más apremiantes ahí planteados.

El debate que no fue debate, más que la tragedia política, demostró la crisis de la retórica en la polis tlaxcalteca y el vaciamiento de la política, de lo político; desnudó la ausencia de liderazgos, capacidades y experiencia en el ramo político de las y el aspirante al gobierno del estado.

Vivimos el rudimento de la política, el nivel más básico de su percepción y ejercicio, nos dimos cuenta que las candidatas y el candidato no tiene una sólida propuesta, menos una retórica basada en la argumentación de las ideas, sino en la ornamentación más rupestre de las ideas. Observamos y escuchamos el predominante arte del decir sin decir, de hablar sin reflexionar, sin razonar: rodeos–circunloquios e inconsecuencias–anacolutos puros y rudos. Escuchamos como es el esforzado hablar desde la memorización de las ostentosas frases diseñadas como eslogan de una campaña política que evita a toda costa el diálogo.

Sin duda, lo que vimos y escuchamos fue un debate que no fue debate, en el que la ignorancia e incapacidad fue el penoso valor argumentativo de las candidatas y el candidato, fue un ejercicio discursivo o retórico que definitivamente no deleitó, ni conmovió y, mucho menos, persuadió.

[email protected]