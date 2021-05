La ilusión de anticipar el triunfo a través de las encuestas. Confirma el peso que la cultura priista mantiene entre las y el competidor por la gubernatura del Estado. Están convencidas (os) que la jornada electoral es un mero trámite para validar los datos de la demoscopía electoral.

En Tlaxcala, la primera encuesta electoral que se levanta data de 1986. Cuando el proceso electoral era un proceso de formalización, ya que el PRI se alza triunfante en todas las elecciones. Esto cambia en 1998 al romperse la unidad de la familia revolucionaria.

Como sucede en todo el país, por cálculo político o por la fuerza de la sociedad, el cambio inicia en la periferia. La primera alternancia se produce a nivel municipal, cuando en 1976 el PAN gana el ayuntamiento de Cuaxomulco y el PPS en Tepetitla. Ocurre una cosa similar en el poder legislativo, el PRD gana los primeros 2 distritos de los 19 de mayoría relativa en 1998.

Ese año aparecen, por primera vez, los registros de instituciones dedicadas al estudio de las preferencias electorales. Fundación Arturo Rosenblueth, T.V. Azteca, Consulta, S.A, y el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Guadalajara. el Centro de Estudios Demoscópicos de la UAT y Alianza Cívica de Tlaxcala,

23 años después, las encuestas se han convertido en la continuación de la guerra electoral por otros medios, parafraseando la famosa frase de Clausewitz: “La guerra es la política continuada por otros medios”. Los resultados demoscópicos son los proyectiles con los que se busca derrotar al adversario.

Entre el triunfo y un empate

A un mes de recorrido. Siguen al frente Lorena Cuéllar y Anabell Ávalos. Muy lejos el único candidato hombre y hasta atrás las otras cuatro candidatas mujeres. Lo que determina que fuera de las competidoras de Juntos haremos historia y Unidos por Tlaxcala, los demás alcanzarán diploma de participación.

A lo largo de los días se socializan resultados de sondeos de opinión o encuestas de preferencias electorales. Estos registran diferencias, basadas primeramente por el medio que utilizan para levantar los datos. En las que son en domicilio, se ubica en primer lugar a Lorena Cuéllar Cisneros. En las que utilizan plataformas o teléfonos la carrera está empatada.

Mitofsky publica, el 21 de marzo, los resultados de un ejercicio realizado en domicilio utilizando simulación de boleta y urna electoral. Ubica a Lorena Cuéllar con 44.6 puntos y Anabell Ávalos con 28.3 puntos. Una diferencia de 16.3 puntos

Massive Caller que de forma periódica realiza encuesta telefónica. En los resultados que socializa el 23 de abril posiciona a Lorena Cuéllar con 39.5 puntos y Anabell Ávalos con 35.1 puntos. Un margen de ganancia de 4.1 puntos

El 26 de abril, se hacen públicos los resultados de la encuesta realizada en Facebook por México Elige. Se informa de un empate técnico porque Anabell Ávalos Zempoalteca recibe 39.7 puntos y Lorena Cuéllar 38.8 puntos.

El 27de abril Demos digital da a conocer los resultados de una encuesta realizada vía WhatsApp, en el que muestran que la intención del voto es 35.2 puntos para Lorena Cuéllar y de 31.6 puntos para Anabell Ávalos.

En la edición del 30 de abril del periódico El Universal se publica el resultado de una encuesta estatal en vivienda levantada por El Universal/Buendía&Marquez. Lorena Cuéllar recibe 54 puntos y Anabell Ávalos 35 puntos. El margen de ganancia es de 19 por ciento.

¿Puede confiarse en las encuestas?

Pero ¿Es válido extrapolar la preferencia que unas personas expresan hacia alguna candidata o candidato y generalizarlo a toda la población? ¿puede confiarse en la constancia de sus afectos? ¿realmente emitirán sus votos por quien dicen que lo harán?

La experiencia muestra que los resultados de las encuestas se equivocan, basta recordar lo que sucedió en la elección presidencial de los Estados Unidos en 2016 y 2020 en que se repitieron casi los mismos errores o los resultados que presentan las empresas demoscópicas en la elección del ejecutivo local en 2016.

Frank Bruni refiere que esto sucede porque se parte del supuesto de que la información que se obtiene de las personas que contestan las encuestas de preferencias electorales representan a todos los que no respondieron, sin tener en cuenta que participan personas que visualizan la elección de diferentes formas.

Rosana Ferrero de Data Ciencia se pregunta ¿Por qué se equivocan las encuestas? Considera cinco razones:

1) Mal diseño de la encuesta. La calidad de una encuesta depende de la muestra y ésta puede fallar por ser pequeña o por estar limitada a ciertos grupos que no reflejan plenamente el electorado real.

2) Personas que no declaran su voto. Existe una teoría llamada “la espiral del silencio”, en la que los electores no expresan sus preferencias en público ya sea por miedo o por vergüenza. Hay personas que optan por no declarar a quién van a votar porque son conscientes de que su elección está socialmente mal vista.

3) Personas que no van a votar. Las encuestas se enfrentan a un problema doble: saber si la gente prefiere votar a uno u otro candidato, y saber si esa persona va a ir a votar o no

4) Errores en el procesamiento y análisis de los datos. Existen errores a la hora de ajustar y ponderar los resultados de la encuesta con base en la población estudiada, y errores de procesamiento de datos.

5) Fallos ante circunstancias de cambios políticos o sociales rápidos y frente a realidades heterogéneas. Las encuestas tienen problemas a la hora de recoger cambios de tendencia muy rápidos que son difíciles de predecir y pueden actuar como hecho coyuntural que anime a ir a votar a aquellos ciudadanos que no lo tenían previsto inicialmente (por ejemplo: crisis económica, intensidad de la campaña, escándalos, etc.).

Nadie vea esto como un pronóstico.

La definición de las candidatas a presidentes municipales y diputados locales tendrá un impacto que todavía no registran las encuestas electorales, pero que innegablemente se traducen en un efecto de suma cero, ya que quitaran adeptos a una de las punteras para entregárselos a la otra.

Como apunta Ricardo de la Peña “allá afuera, el mundo existe y las encuestas son un instrumento falible. Como todo científico, los encuestadores aprenden más de los “fallos” que de los “aciertos”, pues la ciencia es siempre un proyecto inacabado. El problema es cuando se cruza un hacer científico con pretensiones mediáticas. Una estrategia profesional y éticamente adecuada sería convencer al público de que las encuestas son sólo guías y que hay que verlas como información relevante, con el debido respeto, pero también con el debido cuidado y recelo”.

El 6 de junio los averiguaremos y puede que, como siempre, haya algunas sorpresas y las empresas demoscópicas, como sucedió en 2018 resulten perdedoras y se verán obligadas a disculparse nuevamente por el loco comportamiento de sus resultados. Lo que no significa que no se utilicen para tomar decisiones a lo largo de una campaña electoral.

Pero como Mitofsky anota a pie de página en sus gráficas: “nadie vea esto como un pronóstico, porque seguramente se equivocará”, sobre todo porque, como afirma Buendía/Márquez: las campañas “no han despertado la suficiente curiosidad entre los ciudadanos”