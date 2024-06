LA GRATUIDAD NOMÁS NO VA

La gratuidad de la educación pública en los niveles de educación básica –preescolar, primaria, secundaria y preparatoria– nomás no va. Los padres y madres de familia se truenan los dedos por el costo que tiene que salir de la escuela.

Si entrar es un problema porque hay que aportar cuotas voluntarias en dinero o en especie, salir se convierte en un problema mayor. Hay que apoquinar para la ropa, la ceremonia y la convivencia.

En algunas escuelas secundarias, a los maestros de educación física se les ocurre llevar a las y los estudiantes de campamento. Hay que pagar una cuota para cubrir transporte, alimentación y hospedaje. El gancho, ahí realizarán la evaluación final.

Aunque se presenta como algo voluntario. Quien no asiste tiene el grave problema de que no tendrá una calificación y, por tanto, no podrá participar de la ceremonia de graduación.

En los preescolares, las directoras deciden el tipo de vestimenta que deberán portar las y los escolapios. Sugieren dónde confeccionarlo. A ello se agrega la cuota para el pago del lugar donde se llevará a cabo la ceremonia.

Las escuelas ya no son suficientes. Ahora se requiere que sea en un teatro, un centro de convenciones o un centro cultural. Ello conlleva gastos que deben prorratearse entre madres y padres de familia.

A ello se suman los regalos. Porque las niñas, los niños y jóvenes deben ser estimulados con algo material. Las madres y padres sufren porque sus descendientes esperan recibir algo superior, nunca menor a lo que reciben sus compañeros.

Las ceremonias de graduación no van solas, se tiene que tomar la fotografía del recuerdo. Lo que se hace en grupo y en la escuela. Solo que la foto, casi siempre termina en un paquete. Eso de la gratuidad como que no va.