La furia contra las mujeres

Cuando navegas por tus redes sociales, ¿has contado cuántas mujeres y niñas son buscadas por desaparición?, ¿cuántas mujeres han sido asesinadas?, ¿cuántas denuncias por violencias se hacen públicas porque las autoridades no les creen?

¿Sabes cuántos diagnósticos se han presentado de manera pública mostrando las realidades que vivimos las mujeres en todo el país?, ¿las condiciones en las que las autoridades operan y cuántas omisiones realizan todos los días? ¿y qué ha hecho el gobierno para responder a esto de forma efectiva y no desde la simulación?

Cuánto se habla de estos casos, cuántas críticas a las personas alrededor de las mujeres y niñas, a quiénes se les responsabiliza de las violencias contra los cuerpos y vidas de las mujeres; cuánto se habla del perpetrador, de las instituciones simuladoras y omisas, de los cambios que se requieren y no los hacen; cuántas exigencias y seguimiento existen por una agenda política feminista sin simulaciones para que en el desarrollo del país se contemplen las vidas de las mujeres, las desigualdades económicas, laborales y sociales, y no sólo se contemple el bienestar de las grandes empresas y los compadrazgos.

Después de la revocación de mandato del presidente de la República, no cambia nada, mantendrá la misma política de persecución contra el movimiento feminista, negando las graves violaciones y contextos de inseguridad que vivimos en el país; es evidente que entre sus prioridades no están respetar, proteger y promover los derechos humanos. Como ejemplo de ello, después de las recomendaciones hechas por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) señaló que “no tienen toda la información” y que “no están actuando con apego a la verdad”, cuando durante dos semanas el Comité recibió a familiares de personas desaparecidas, organizaciones de sociedad civil y defensoras de derechos humanos de todos el país, quienes compartimos los contextos que se viven en los estados, la falta de aplicación adecuada e inmediata de los marcos normativos o los mecanismos de búsqueda, así como de los obstáculos que enfrentan las familias.

La desacreditación y uso de narrativas contra estos mecanismos internacionales sólo da muestra de la falta de interés que tiene para atender estas problemáticas y de trabajar de forma coordinada con instancias internacionales para cambiar esta realidad de nuestro país.

En la reunión sobre desaparición de niñas y mujeres con el CED el 20 de noviembre de 2021, el Colectivo Mujer y Utopía informó sobre la situación que desde hace años se ha visibilizado sobre esta problemática en nuestro estado, la constante negativa por investigar estos casos conforme al contexto de violencia feminicida que desde hace más de una década hemos visibilizado en la región del país, del que forma parte Tlaxcala, a partir del caso emblemático de Karla Romero Tezmol; así como la documentación que hemos realizado desde esta organización, pues las prácticas institucionales no se han modificado administración tras administración, y las prácticas de omisión y simulación continúan operando, normalizando la desaparición de mujeres y niñas, minimizando los impactos de este delito en las mismas víctimas y en sus familias.

Las mismas instituciones contribuyen a las lógicas de violencia contra las mujeres y niñas, y de responsabilizar a las mismas mujeres de la violencia feminicida que nos ataca cotidianamente, pues poco o nada se habla de éstas o se justifican con frases machistas o, como ya vimos, no se investiga para acreditar los feminicidios, sino que se actúa para descartarlos.

La misoginia bajo la cual nos ha educado el patriarcado y la cual ha protegido tan bien, nos ha hecho cuestionar a las mismas mujeres, a quienes responsabilizamos primero de las violencias que vivimos, podemos encontrar la culpa en ellas y no en el sistema, en los agresores, en los violadores, en los feminicidas, en las instituciones omisas; como todas las expresiones de reproche y culpa a las amigas de Debanhi, sean o no sus amigas, la culpa y la responsabilidad siempre será de quien se la llevó; cuántas mujeres han caminado solas porque así es su dinámica, en esos casos ¿a quiénes se culpa? A otras mujeres…

Nos han enseñado a odiar a las compañeras que luchan, a perseguirlas y desacreditarlas; esta semana, las mujeres del Okupa fueron desalojadas y sometidas con un escandaloso operativo, más efectivo que contra las redes de tratantes, se han encontrado fácilmente las narrativas para justificar tales actos y se han dejado de lado las exigencias por atender los feminicidios y las desapariciones, la falta de atención del Estado a las violencias contra las mujeres que las motiva; los miles de comentarios de festejo por tratar así a las mujeres, la furia que existe contra las mujeres está tan presente como cuando se perseguían y cazaban por “brujas”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala se posicionó en contra del linchamiento ocurrido en el municipio de Chiautempan la semana pasada, en donde, claramente, mediante la violencia de la ciudadanía, lamentablemente le quitaron la vida a un hombre y ahora se investigará ese homicidio doloso y, en palabras del encargado de despacho de la Secretaria de Seguridad Ciudadana declaró “ya tenemos una investigación por parte de la Secretaría, igual en la Procuraduría General de Justicia, porque la respuesta del Estado debe ser contundente y si hubo autores materiales debe haber responsabilidades para que no se haga costumbre que en el momento que se quiera se puede hacer justicia por propia mano”; sin embargo, ninguna de estas instituciones ha responsabilizado a nadie de la brutalidad y las violencias ejercidas contra las mujeres el 8 de marzo por parte de granaderos y policías.

A más de un mes de los hechos ocurridos contra las mujeres en la marcha de marzo, la CEDH no ha sido capaz de (o no le interesa) “determinar si hubo o no violaciones a derechos humanos”, a pesar de estar presentes 34 integrantes de esta institución, aún no existe ningún informe, ni siquiera un pronunciamiento se tuvo al respecto, ¿cuándo sí defienden derechos humanos? No existe pronunciamiento alguno por las violencias que vivimos las mujeres y que van en aumento, por el gobierno y por la sociedad; no existen operativos escandalosos o existen acciones contundentes contra nuestros agresores, violadores o feminicidas.