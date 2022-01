La frustrada experiencia del Citlax

La frustrada experiencia en la creación del Centro de Investigación y de Innovación del Estado de Tlaxcala (Citlax) debe servir de ejemplo a las universidades e instituciones de educación superior públicas de la entidad para hacer más trabajo colaborativo.

En julio de 2018, el gobernador de Tlaxcala informa de la firma de un convenio para la creación del Citlax como un centro público de investigación. Pero tanto el gobierno del estado como la dirección del Conacyt se olvidan de darle certeza jurídica.

Con gran ceremonial se informa de la utilidad que se dará al edificio del bicentenario para adaptarlo como oficinas y laboratorios. Por lo que licitan la obra e invierten 400 millones de pesos.

Una senadora llama la atención, ya que, al consultar los Fondos Mixtos y el Fondo de Infraestructura de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, no existe información respecto a ese nuevo centro.

En 2020, el gobierno de Tlaxcala y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) firman convenio para crear la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIT). Y le quitan el bicentenario al Citlax para cederlo al IPN.

El Citlax se queda en el limbo. Aunque no se informa de su extinción, lo cierto es que para el Conacyt y el gobierno del estado ya no existe. Por lo que no tiene lugar, ni financiamiento.

Eso no obvia que la misión del Citlax sea necesaria: mejorar el bienestar de la sociedad y/o reducir la desigualdad socioeconómica, a través de soluciones sustentables de incidencia social a problemas prioritarios regionales y nacionales, basadas en investigación participativa e innovación.

Esta experiencia es una llamada de atención para el Coltlax. Debe impulsar su transformación en organismo público descentralizado. Porque la figura de asociación civil, le hace ubicarse en el ámbito de la educación privada.