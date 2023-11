Los humanos tenemos una manía por dejar constancia de nuestra existencia. Desde el primitivo Homo sapiens que habitó y decoró las cavernas de Lascaux y de Altamira con fascinantes pinturas, muchas de las cuales “firmó” con una silueta de su mano, hasta los modernos graffiteros que asaltan los más variados edificios, casi todos padecemos esa obsesiva tendencia por dejar una huella, un registro, un testimonio para el porvenir.

Memoria de piedra

A medida que se afianzaban los avances tecnológicos, también se refinaron los medios para conservar el conocimiento; ya no solo se trataba de pintar paredes o de conservar historias que se contaban de padres a hijos, o de sacerdotes a novicios. El paso fundamental fue la aparición de los primeros alfabetos. El tiempo y la memoria se inmovilizaron en tablillas de madera o, mejor aún, en duras placas de piedra o al menos de arcilla. La memoria ya tenía una forma definida, que podía leerse y perpetuarse con una educación mínima.

Curiosamente, a medida que las civilizaciones se hacían más complejas, su memoria se volvía más frágil, quebradiza, porque los medios escogidos para resguardarla se hicieron más vulnerables al paso del tiempo. La comodidad y la facilidad para transportar papiros, códices y libros se impusieron ante los problemas de manejar una tablilla hecha con barro.

Es más fácil transportar un pedazo de tela que un trozo de piedra.

La fragilidad de la memoria

Esa continua búsqueda por el confort, sumada a nuestra congénita soberbia (siempre creemos que la época que vivimos es la mejor de todas y que nadita destruirá nuestra felicidad), abrieron la puerta a los olvidos de la memoria.

--

Miles de libros, de testimonios, de historias han sido destruidos por el tiempo, por el agua, por el fuego, por la adversidad. ¿Cuántos ejemplares de la Iliada se habrán tragado los escarabajos? ¿Cuántos sabios consejos habrán servido para encender hogueras? A nuestra ambición por entender los misterios del universo solo se compara el afán por destruir la herencia que nos dejaron nuestros predecesores. Sin embargo, por aquí y por allá, de vez en cuando, encontramos tesoros que se creían perdidos. Enterrada, medio podrida, la memoria de los antiguos ha sido fragmentariamente rescatada.

A tercos ninguna otra especie nos gana (bueno, tal vez las cucarachas y las ratas sean más necias que nosotros. Pero ninguna rata ha pintado un equivalente de la Mona Lisa, ni conozco a ninguna cucaracha que se llame Franz y haya escrito una novela en la que los insectos se transformen en hombres). Sin embargo, paradójicamente nos encaminamos hacia una sociedad sin memoria, incapacitada para recuperar el pasado. Corremos el peligro de quedarnos sin herencia y sin historia. La clave está en el soporte que cuida nuestros conocimientos científicos y nuestras habilidades técnicas; el problema consiste en el marco que da resistencia a los golpes del tiempo.

Los olvidos de la memoria

Estamos al filo del olvido. Entregados a una carrera tecnológica hacia la miniaturización, nos empeñamos en hacer más y más diminutos y vulnerables los soportes. El USB es el mejor ejemplo. Hijo de los microprocesadores que han avivado el fuego de la revolución en el procesamiento de datos, los millones de bits de información que guardan se han vuelto invisibles a nuestros ojos.

. . .

La Piedra del Sol está ahí, dura y terca frente al tiempo (a menos que un loco venga y la despedace a martillazos; solo es necesario tomar un curso para entender los jeroglíficos. En cambio, nuestros nuevos dispositivos son extremadamente frágiles, y dependen por completo de la tecnología que hemos desarrollado. Un dvd tiene razón de ser si hay un aparato reproductor que le dé vida. Es un matrimonio indisoluble. Si uno de los dos falta, se acaba el chiste.

A menos que algún día nos integren una unidad lectora láser en la cabeza (o en alguna otra parte del cuerpo), no podemos tener acceso directo a la información contenida en USB’s, cd’s, dvd’s, tarjetas, discos duros externos y demás. Si abres un libro y medianamente sabes leer, te enteras de lo que dice. Si algún día nos carga el payaso y perdemos los avances tecnológicos, nadie podría leer la información guardada en todos esos dispositivos: vivimos la era de la fragilidad de la memoria.

Y conste que no estoy en contra de la tecnología. Yo sólo digo que uno de estos días vamos a tener que resetear todas las computadoras (y si no basta con recordar el terror causado por el Y2K). Tampoco trato de ser un vulgar moralista. No en estas fachas, porque este texto lo escribí en una pc que, si bien me va, me durará sólo unos años más. Después tendré que desecharla, como ya hice con otras parientas suyas. Y la información que almacena (mi propia memoria externa, una extensión de la que amontonan mis neuronas) tendré que guardarla en un nuevo hogar, hecho de silicio y recubrimientos magnéticos, grabado a punta de láser… y que algún día caducará.

O peor aún, que deba subirla a la nube y cruzar los dedos para que los servidores no colapsen o se queden sin energía debido a un ataque a las redes de suministro de electricidad o a un hackeo masivo que haga polvo, olvido y nada nuestra valiosa información personal, esa que antes habitaba nuestras redes neuronales, o los álbumes de fotografías que obsesivamente nos tomaban nuestras madres. Es un juego trágico y sumamente irónico, porque a medida que avanzamos en el conocimiento del mundo que nos rodea, estamos empeñados en hacer más vulnerable nuestra capacidad de guardar y proteger ese conocimiento. Quién hablará de nosotros cuando todas las computadoras y servidores del mundo queden sin funcionar.

*Texto incluido en el libro La risa del Joker, volumen ganador del Premio Estatal de Ensayo 2012 y que se leyó en la Primera Feria Estatal del Libro Tlaxcala 2023-Primer Congreso Educativo NUMET 2023.