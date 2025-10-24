La Feria de Tlaxcala es un referente nacional de cultura, turismo y desarrollo: Lorena Cuéllar

Con el propósito de hacer de Tlaxcala un referente nacional de cultura, turismo y desarrollo, así como llevar a cabo una celebración del pueblo y para el pueblo con una visión social incluyente, la tarde de este jueves la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” que se celebrará del 23 de octubre al 17 de noviembre en el Centro Expositor “Adolfo López Mateos”.

- Anuncio -

Acompañada por la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, Josefina Rodríguez Zamora y por la presidenta ejecutiva del Patronato para las Exposiciones y Ferias de Tlaxcala, Rosa Elena Nava García Méndez, Lorena Cuéllar puso en marcha esta festividad que es considerada una de las más antiguas del país y que reúne historia, cultura, gastronomía, arte y diversión, además de ofrecer un impulso económico a productores, artesanos y comerciantes tlaxcaltecas.

“Este año esperamos una derrama económica de 160 millones de pesos” y se generarán más de 3 mil empleos indirectos y 300 directos, así como la participación de más de 500 expositores, entre industriales, ganaderos, artesanos y emprendedores, expuso.

En su mensaje oficial, la mandataria explicó que esta inversión no solo impulsa el turismo y el consumo local, sino que fortalece el desarrollo económico del estado con una visión social incluyente. Señaló que el evento se consolida como uno de los más importantes a nivel nacional, con beneficios directos para artesanos, productores y emprendedores.

- Advertisement -

La gobernadora recordó que esta festividad tiene más de seis décadas de historia y destacó que “aquí confluyen los esfuerzos de miles de familias, empresarios, productores, artistas y servidores públicos que sostienen en un mismo propósito hacer de Tlaxcala un referente nacional de cultura, turismo y desarrollo”.

Agregó que este año se otorgarán 100 espacios gratuitos a artesanos locales como parte del compromiso del gobierno estatal con la justicia social cultural. “Además, el 96 por ciento de las actividades serán gratuitas porque esta feria es ante todo una celebración del pueblo y para el pueblo”, subrayó.

La gobernadora hizo un llamado a visitantes nacionales e internacionales para disfrutar de la gastronomía, el teatro del pueblo, la feria taurina y las expresiones artísticas que dan identidad a Tlaxcala. “Invito a las familias de todo el país a disfrutar de esta gran fiesta, de su música, sus colores, su alegría”, expresó.

- Advertisement -

Por su parte, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora destacó la importancia cultural del evento al manifestar que el estado “se llena de luz, color y tradición con la Feria de Ferias 2025” y señaló que Tlaxcala no se mide en horas, sino en ferias.

Puntualizó que este evento forma parte de la estrategia nacional de turismo impulsada por el gobierno de México. “A petición expresa de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, trabajamos en Tlaxcala en turismo comunitario con una visión de gobierno humanista”, enfatizó.

En ese sentido, aseguró que la feria fortalece el posicionamiento de Tlaxcala como destino cultural y espiritual, al mostrar el valor del trabajo artesanal, el campo y las tradiciones vivas del estado. “La feria de Tlaxcala no es solo la rueda de la fortuna… es el acto de resistencia de un pueblo que se niega a ser olvidado”, dijo.

En tanto, la presidenta ejecutiva del Patronato para las Exposiciones y Ferias de Tlaxcala, Rosa Elena Nava García Méndez expresó que este evento representa el sentimiento colectivo del pueblo tlaxcalteca. “Nuestra fiesta más querida, una celebración que une tradición, cultura y el corazón de todo un pueblo”, aseguró.

Nava García Méndez agradeció a los expositores, artistas y autoridades por su participación y destacó que cada edición de la feria representa un crecimiento en infraestructura, organización y proyección internacional, manteniendo su esencia histórica.

Explicó que el recinto ferial contará con espacios mejorados, áreas de exposición ganadera, gastronómica y artesanal, así como eventos de talla nacional e internacional. “Tlaxcala los recibe con los brazos abiertos, con su música, sus danzas, sus colores, pero sobre todo con su gente”, añadió.

La feria se llevará a cabo del 23 de octubre al 17 de noviembre, con actividades pensadas para todas las familias, incluyendo conciertos, exposiciones, presentaciones artísticas y encuentros culturales.

El acceso general costará 10 pesos, mientras que los niños menores de 1.20 metros y adultos mayores con credencial del Inapam entrarán gratis. Y cada boleto pagado participará en el sorteo de un automóvil nuevo, con permiso federal 20250184PS00, autorizado por la Secretaría de Gobernación.

El 96 por ciento de las actividades serán gratuitas, lo que garantiza un espacio de sano esparcimiento y convivencia familiar. Entre ellas, destaca la participación de más de 120 artesanos coordinados por la Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT) y la Secretaría de Turismo, quienes exhibirán y comercializarán productos en textil, madera tallada, alfarería, cartonería, talabartería, vidrio soplado, entre otros.