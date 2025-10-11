“La Feria de Ferias Tlaxcala 2025” invita a participar en sus concursos de gateo, danzón y carrera de botargas

La “Feria de Ferias Tlaxcala 2025” lanzó las convocatorias para tres de sus concursos más esperados: gateo, danzón y carrera de botargas, eventos que fusionan tradición, alegría y participación ciudadana.

- Anuncio -

La celebración anual del estado se desarrollará del 23 de octubre al 17 de noviembre, y busca consolidarse como el mayor escaparate cultural y recreativo del estado, con más de 400 actividades, de las cuales el 96 por ciento serán gratuito.

La carrera de Botargas, en su segunda edición, se llevará a cabo el 12 de noviembre, a las 17 horas, en el Lienzo Charro. Podrán participar instituciones educativas, clubes, empresas y público en general con botargas en las categorías pesada y semi pesada.

Se entregarán premios de 4 mil pesos al primer lugar, pantalla de 32 pulgadas al segundo lugar y bocina inteligente “Alexa” al tercero.

- Advertisement -

El concurso de gateo se realizará el 10 de noviembre a las 16:30 horas en el Centro de Convenciones, e incluye las categorías de bebés de 8 a 10 meses, y bebés de 10 meses y un día a 12 meses. Los tres primeros lugares recibirán premios en efectivo de 2 mil 500, 2 mil y mil 500 pesos, respectivamente.

El concurso nacional “Al Son del Danzón” se realizará en el domo del Teatro del Pueblo el 9 de noviembre, y podrán participar parejas mayores de 50 años, maestros y alumnos de todo el país.

Las eliminatorias se realizarán de 17:00 a 18:30 horas, y la gran final a las 19:00 horas. Los premios son de 10 mil pesos al primer lugar, 5 mil pesos al segundo y 3 mil pesos al tercer puesto.

- Advertisement -

El Patronato de Feria invitó al público a consultar las bases completas en sus canales oficiales, donde también se podrá acceder al programa general de actividades.

El acceso al recinto ferial se mantendrá en 10 pesos, mientras que niños menores de 1.20 metros, adultos mayores y personas con discapacidad tendrán entrada gratuita.

Para más información, los interesados pueden seguir las redes sociales oficiales de la feria en Facebook, TikTok e Instagram como @FeriaDeTlaxcala2025, o comunicarse al teléfono 246 241 57 20.