La familia Xochitiotzi Olano elabora productos orgánicos

La familia Xochitiotzi Olano trabaja un huerto de donde obtiene alimentos orgánicos para elaborar artesanalmente dulces típicos, galletas y pasteles sin saborizantes ni colores artificiales, como una forma de contribuir a la salud de las personas.

Sobre un exhibidor hay diversos productos envueltos en una bolsa con la marca Molinillo, los cuales han sido colocados ordenadamente por Nelly.

“Somos productores y transformadores de algunos productos típicos del estado”, resalta en la charla con La Jornada de Oriente.

Tenemos un huerto familiar, en casa, en el municipio de Amaxac de Guerrero, donde –comparte– cosechamos algunos alimentos como naranja, zanahoria y fresa, entre otros; también se obtiene huevo criollo de la crianza de gallinas.

“Todo esto lo utilizamos para transformar y elaborar algunos productos, por ejemplo, pan de zanahoria, de naranja, de chocolate; traemos muégano tipo Santa Ana Chiautempan y Huamantla, son receta de esta casa, no de antaño como lo es en esos lugares, es algo que hicimos a través de prueba y error”, explica.

–¿Cuándo surgió este proyecto?

–Ya tenemos algunos años, solo que empezamos con galletas, con amaranto y con cup cake (pastelito).

“Hoy hemos ampliado nuestra gama con base en las necesidades como artesanos, para colocar el muégano y el ‘puerquito de piloncillo’, además tenemos amaranto ‘chocoamaranto’ y amaranto con semilla y palanqueta, pepitorias y una galleta a base de pinole”.

A través de la oferta de productos de la región es como esta familia ha transformado y buscado alternativas para la elaboración de cada uno de esos dulces.

–¿Cuándo se registró la marca Molinillo?

–Estamos en proceso, ya tenemos algunos años con ella, empezamos aquí antes de la pandemia de Covid–19.

Precisa que con este nombre comercial se iniciaron trabajos en Puebla, ya que su hermano estudiaba en aquella entidad, “pero desde hace cuatro o cinco años estamos en Tlaxcala y se complementa con mesas de dulces y pasteles” para reuniones o fiestas.

Remarca que todos sus productos son artesanales y orgánicos, pues han notado que las personas se inclinan “por lo natural, les gusta mucho, buscan que realmente lo sean, que no lleven agroquímicos, pesticidas o que sean irrigados” con sustancias nocivas para la salud humana.

“En este caso no se utilizan químicos, por el contrario, se realizan compostas, biofertilizante para fortalecer la tierra y humus de lombriz”, pues con todo esto se obtienen alimentos saludables y de buena presentación, abunda.

Apunta que hasta ahora su familia no ha buscado acceder a algún apoyo institucional, pero –añade– por parte de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) nos han brindado algunos espacios, uno de ellos es en la Feria de Tlaxcala, “y por parte de la Secretaría de Turismo estamos en Casa de Artesanías de Tlaxcala”.

A la fecha, Molinillo no ha participado en expo–ventas en otras entidades, “puesto que nuestro producto no tiene una caducidad amplia, regularmente su tiempo de vida es de una semana o de solo tres días”.

Agrega: “Honestamente no hemos ido a exposiciones ni a viajes fuera de la entidad por muchos días porque no aguantarían los dulces y pastelitos; tratamos que todo sea fresco, no nos hemos arriesgado por esta situación”.

Sin embargo, no descarta la posibilidad de algún día dar a conocer sus productos en diversas partes de la República mexicana; mientras tanto, se analiza asistir próximamente a un evento a realizarse en la capital del país.

Para aprovechar este tipo de espacios en los que se puede difundir esta marca, planea participar con dulces que tienen una caducidad más amplia.

Considera que no hay una competencia fuerte en el mercado, pues cada productor ya tiene una clientela definida “y la nuestra ha degustado los productos Molinillo y es como se compromete o se casa con ellos, de acuerdo con la prueba”.

Orgullosa, refiere que se abastecen pedidos de tiendas naturistas, “ya sea con galletas u otras cosas que no llevan esta marca, pero las hacemos nosotros”.

Nelly realza que este es un negocio familiar y rentable. “Mis papás producen la materia prima y mi hermano y yo transformamos y elaboramos”, es la forma en que se han organizado las responsabilidades.

El trabajo de campo en el huerto es todos los días y el de producción de dulces, galletas y pasteles solo dos veces a la semana, menciona.

En un futuro cercano le gustaría que los productos tengan una presentación mejor, pues “es lo que ahorita estamos buscando, que el mercado sea mayor y a que las personas se comprometan igual y piensen en la salud, porque hay algunos compañeros que no utilizan elementos orgánicos ni naturales”.

Reafirma: “Tratamos que todo sea lo más orgánico que se pueda y de forma artesanal, está garantizado, sabemos lo que estamos vendiendo; en el caso de las gallinas son criollas, cuidamos que su alimentación sea balanceada y para ello tenemos melgas de alfalfa para que el huevo sea de calidad”.

Hace énfasis en el huerto que está al cuidado de sus padres, quienes se dedican al trasplante, al riego y a deshierbar, y la cosecha está a cargo de ella y sus hermanos.

“Ahora estamos en Casa de Artesanías todos los viernes, sábado y domingo; los miércoles en el mercado alternativo de Amaxac de Guerrero, de 10 a 14 horas; y se cuenta con un local en San Pablo Apetatitlán donde también se realiza la elaboración de los productos”.

Nelly Xochitiotzi Olano invita a la población “a consumir lo local y los productos artesanales, pero sobre todo Molinillo”.