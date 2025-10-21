La encrucijada universitaria. La masificación educativa, las presiones financieras y la revolución tecnológica obligan a las universidades a reinventarse o quedar obsoletas. En Tlaxcala, este desafío adquiere urgencia: no se trata solo de adaptarse, sino de hacerlo con equidad y sentido humano.

La inteligencia artificial irrumpe en las aulas no como una moda, sino como un disruptor que exige cambiar las reglas del juego. Como señaló Karla Planter Pérez, rectora general de la UdeG, “no cambiaron las reglas del juego, cambió el juego”.

Sin embargo, el camino está lleno de obstáculos. La brecha digital es una realidad lacerante: acceso desigual a internet y equipos para estudiantes en condiciones pauperizadas. Solo siete de 50 universidades que usan IA en México contaban con un código de ética a inicios de 2025, lo que revela una alarmante despreocupación por los marcos necesarios para guiar este desarrollo.

La propuesta debe ser clara y concreta. Es imperativo que las universidades prioricen tres acciones:

Inversión urgente en infraestructura y capacitación docente, con apoyo decidido del Estado, para cerrar brechas digitales y preparar a los profesores para nuevos métodos de evaluación y enseñanza que fomenten el pensamiento crítico.

Desarrollar y aplicar marcos éticos robustos, como lo impulsa la Unesco en México, garantizando que la IA se use con transparencia, respeto a la dignidad humana y justicia.

Fomentar una integración estratégica y humana de la tecnología, donde la IA libere tiempo docente para la mentoría personalizada y sirva para crear educación más inclusiva y personalizada, no para reemplazar la interacción humana.

El futuro de las universidades tlaxcaltecas no depende de prohibir o seguir pasivamente la tecnología. Depende de su capacidad para liderar, con ética y audacia, una transformación que ponga la Inteligencia Artificial al servicio de una educación más inclusiva, crítica y humana.