La economía invisible que sostiene al Estado. En Tlaxcala late con fuerza una realidad silenciosa y omnipresente: el comercio informal no es una anomalía marginal, sino la columna vertebral que sostiene la subsistencia de miles de familias.

En un estado donde las oportunidades formales son limitadas, los tianguis, los puestos callejeros y los pequeños talleres se convierten en el rostro humano de la resiliencia económica.

Caminar un domingo por el tianguis de Panzacola no es solo presenciar un mercado: es adentrarse en el motor económico más vital de la entidad. Aquí, lejos de las facturas y los registros fiscales, se teje una red de intercambios que pone comida en las mesas, paga colegiaturas y mantiene a flote hogares completos.

Este sector, que emplea a más de la mitad de la fuerza laboral comercial, funciona como un vasto sistema de seguridad social autogestionado, donde la informalidad no es una elección, sino la única opción frente a un sistema que ha dejado vacíos profundos.

Sin embargo, romantizar esta realidad sería un error. La informalidad conlleva precariedad: falta de acceso a salud, créditos y protección laboral. Pero criminalizarla sería un ejercicio de ceguera. El comercio informal tlaxcalteca es un síntoma de un modelo económico que no ha logrado integrar a todos sus ciudadanos en condiciones dignas.

El desafío para Tlaxcala no es erradicar lo informal, sino construir puentes hacia la formalidad sin destruir el frágil ecosistema de subsistencia que representa. Programas de incorporación fiscal gradual, apoyo a la microempresa y reconocimiento del valor social de estos espacios, son el camino.

La grandeza de Tlaxcala no solo está en sus fábricas automatizadas, sino también en la lucha diaria de quienes, desde la economía informal, mantienen viva la esperanza de un futuro mejor.