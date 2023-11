La desmemoria de los expresidentes

La memoria histórica sí existe. En tiempos recientes los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón han arremetido sus críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, varios de sus argumentos giran en torno a que el país transita al despeñadero. Según ellos, se está cayendo a pedazos y la democracia está en vilo, pues para estos personajes que alguna vez tuvieron el poder político, la Cuarta Transformación está destruyendo el legado de prosperidad, bienestar y desarrollo que sus gobiernos habían construido, nada más falso. Entre el odio y el sueño de recuperar el establishment libran sus propias batallas contra el presidente, pero al mismo tiempo contra millones de mexicanos que se hartaron de los gobiernos que con el pie en la yugular los sometieron, mientras que las minorías rapaces aplaudían y se llenaban sus bolsillos siendo funcionarios, empresarios nacionales o extranjeros haciendo negocios al amparo del poder y mostrando sus riquezas sin ningún desparpajo. Precisamente a ese país quieren regresar donde el establishment y el status quo no se toquen y se sigan sirviendo de él los mismos corruptos de siempre, así como que sus generaciones parentales sigan dándose vida de reyes.

Los tres ocupan distintas plataformas para criticar a AMLO, a su gobierno y, desde luego, tratan de incidir en la elección presidencial de 2024 y el resultado previsible del triunfo de Morena y sus aliados. En el fondo buscan regresar al status quo que había predominado desde hace más de 40 años, regresar al estado de las cosas, aunque éstas estuvieran plagadas de desigualdad, pobreza, corrupción, impunidad y sometimiento de las clases medias y pobres que están a lo largo y ancho del país. Los expresidentes, incluido Enrique Peña Nieto, olvidan que fueron precisamente sus gobiernos los que provocaron el saqueo, consolidaron el capitalismo de cuates, aprovecharon con creces el sistema de corrupción que se cimentó en el régimen autoritario y de partido hegemónico, concentrando la riqueza en pocas manos.

Los señores expresidentes olvidan que en una alianza de facto el PRI y el PAN fueron artífices de las reformas estructurales que sin tapujos fueron consolidando el modelo neoliberal en México. Esta alianza fue resultado de los arreglos cupulares para legitimar a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la República, luego del fraude electoral de 1988. En esos años se conformó el duopolio también reconocido como el amasiato entre esos dos partidos, sumando los satélites, las concertacesiones fueron el pago ofrecido a cambio de secundar al salinismo desde los gobiernos estatales y, por supuesto, en el Poder Legislativo. Esas reformas desmantelaron al Estado mexicano, empezando por los procesos de privatización de los cuales los expresidentes fueron promotores, cómplices y beneficiarios.

Cada uno de los expresidentes tiene su historia, pero se pueden identificar algunos de los episodios que marcaron sus gobiernos. Ernesto Zedillo destacó por el error de diciembre y la última gran crisis económica del siglo XX, la economía se desplomó a niveles solo comparados con los efectos de la crisis mundial de 2008 y la pandemia en 2020, de ésta se aprobó el rescate bancario y empresarial conocido como Fobaproa, que hasta ahora los mexicanos seguimos pagando. Continuó la privatización, por cierto, de Ferrocarriles de México, entre otros. Su gobierno ocupó sus seis años para apenas recuperar la situación económica de 1994. Con los millones de pobres legado de Salinas de Gortari, Zedillo entregó el poder al panismo.

--

Por su parte, Vicente Fox pasó a la historia como el presidente que perdió la oportunidad de desquebrajar las anquilosadas estructuras del régimen autoritario. De hecho, no movió un dedo para sacudir el avispero de corrupción, no quiso acabar con las redes de poder económico y político, por si fuera poco fue artífice del fraude electoral de 2006, lo que sí logró fue amasar fortuna para él y para su parentela, los hijos de Marta Sahagún, el rancho San Cristóbal son la evidencia. Nunca pudo comprobar a dónde fueron a parar los miles de millones de dólares que entraron a México por la venta del petróleo a precios altos. No hubo cambio, le quedó chico el puesto.

Mientras que a Felipe Calderón se le identifica porque fue presidente espurio, resultado de un fraude electoral, fue artífice de la guerra contra el narcotráfico con la ola de violencia que sigue azotando al país. Es recordado como el presidente de las manos ensangrentadas, también será recordado por los acuerdos con el cártel de Sinaloa, a través de Genaro García Luna, hecho que comprobó la corte norteamericana, una guerra simulada. Desde luego, debe recordarse la traición al panismo al sumarse desde Los Pinos a Enrique Peña Nieto en la elección de 2012. El blanquiazul y su candidata cayeron al tercer lugar de esa elección, desde ahí el PAN es un fracaso electoral, el desmoronamiento se lo deben a la dupla Calderón–Zavala.

Sobra evidencia que muestra que los cuatros expresidentes no tienen cara para hablar de democracia, de igualdad, menos aún presentarse como defensores de ambas, pues en sus gobiernos fueron todo lo contrario, autoritarios y corruptos. De hecho, su escalada agresiva contra el gobierno topa con pared, pues los cuatro no gozan de buena salud pública, por eso decidieron el autoexilio, dos en España, uno en Estados Unidos y otro en su bunker venido a menos su rancho en Guanajuato, viven la orfandad y la soledad política. La mayoría de los mexicanos los aborrecen.