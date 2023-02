La desinformación entre diputados, freno para la despenalización del aborto: Ruiz

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas de la LXIV Legislatura local, la diputada petista, Lorena Ruiz García consideró que “la desinformación” que priva entre los congresistas, es lo que ha frenado la despenalización del aborto en Tlaxcala.

Contrario a lo asegurado por su homólogo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ever Alejandro Campech Avelar, quien refirió que no existe voluntad política por parte de los integrantes de la actual legislatura para analizar el tema, la legisladora enfatizó que es la desinformación lo que ha impedido dictaminar la reforma legal sobre el aborto.

“Somos 25 legisladores, en los cuales, considero que hay voluntad política de algunos, pero se requiere de la mayoría para que pueda avanzar esta iniciativa, estoy convencida que, a más de un año de haberse presentado la iniciativa, tuvo que haber un avance al respecto, vamos a cabildear, platicar los legisladores y darles la información certera”.

Abundó: “Muchas veces la desinformación es lo que frena un poco la decisión personal, pero es una armonización legislativa lo que se tiene que hacer y no me gustaría que esta legislatura no aprobara esa iniciativa porque sabemos que en 10 estados se aprobó y estaría excelente que Tlaxcala fuera una de las entidades en la que se defina esa situación”.

De esta manera, Ruiz García destacó la necesidad de armonizar la legislación para cumplir con la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y garantizar a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo.

“El día de la comparecencia con el secretario de Salud se tocó el tema y claro que hay mujeres que mueren abortos mal practicados, porque se hacen en la clandestinidad y lamentablemente no hay una cifra porque se requiere de una legislación para llevar un control para que estas mujeres tengan derecho a decidir”.

Destacó que la despenalización del aborto es un tema pendiente en la agenda pública de Tlaxcala y se deben atender de manera urgente con el objetivo de promover la no criminalización de las mujeres por decidir sobre su cuerpo, por lo que confió en que el tema se aborde ante el pleno del Poder Legislativo en las próximas semanas durante este periodo ordinario de sesiones.

“Han muchos compañeros con la visión y la idea de que se pueda despenalizar, creo que se trata de sentarnos, platicar y tomar una decisión en conjunto, porque somos 25 legisladores y 25 cabezas que piensan totalmente diferente; entonces es complicado, pero estoy convencida que será un tema que saldrá avante”.