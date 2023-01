La democracia en Tlaxcala, urgida de credibilidad; elección de presidente de ITE debe ser cuidada: Rivas

La democracia de Tlaxcala y del país está urgida de credibilidad, de ahí que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) deberán priorizar capacidades en la designación de la persona que vaya ocupar la presidencia del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), estimó el líder estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Refugio Rivas Corona.

Abundó que ante el embate que sufrieron los órganos electorales, tanto federales como en los estados, así como los tribunales electorales, por parte del partido en el poder y el gobierno federal, con el intento de reforma electoral, es necesario cuidar las instituciones, desde su conformación e integración, así como su desempeño.

Lo anterior porque en las próximas semanas, los consejeros del INE llevarán a cabo una serie de entrevistas con los 12 aspirantes finalistas a ocupar la presidencia del ITE, luego del término del periodo por el cual fue designada Elizabeth Piedras Martínez, pues antes del 1 de febrero próximo deberán de haber designado a la persona que ocupará esa posición.

Los finalistas de este proceso son Andrea Ximena Cabrera Mata, Anakaren Montserrat Rojas Cuautle, Viviana Rugerio Alvarado, Edith Salazar de Gante, Adolfo Antonio Pérez Castilla, Erick Vázquez Tecozahuatzi, Juan Ignacio Bilbao Vázquez, Remigio Vélez Quiroz, Moisés Palacios Sandoval, Luis Fernando Alvarado Alemán; Emmanuel Ávila González y Luis Edgar Casco Centeno.

Recordar que la convocatoria establece que podrán participar todos los ciudadanos mexicanos que tengan pleno goce de sus derechos civiles y políticos; estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; tener más de 30 años cumplidos al día de la designación; poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura y gozar de buena reputación y no haber tenido condena por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial, así como ser persona originaria de Tlaxcala o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, entre otros.

“En este proceso de designación nos deben de servir de experiencia los procesos que hemos estado viviendo como el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que no se permitió ninguna intromisión, creo que Tlaxcala no deber ser la excepción y por ello el INE debe ser cuidadoso en quién es la persona, mujer u hombre, que quede al frente del instituto, pues la posición es clave en los procesos electorales”, sostuvo el todavía líder estatal de Movimiento Ciudadano.

Abundó: “Tlaxcala está urgido de que los ciudadanos tengan credibilidad en nuestras instituciones de todo tipo, por eso recomiendo a quienes les corresponda este proceso que sea lo más transparente y que quede la mejor persona, la mejor mujer u hombre preparado para vivir o resolver conflictos que en su momento se dan, porque a veces es penoso que los conflictos salgan de nuestro estado porque no hay gente para darle una solución y tengan que irse a otras instancias, eso no debe ser. Ojalá no se equivoquen en la parte responsable de quienes tomen la decisión para esa próxima representación”.