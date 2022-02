La cruzada de los poderes fácticos

Los poderes fácticos han gobernado países, México no ha sido la excepción, hasta antes de 2018 los grandes medios de comunicación, las empresas transnacionales, así como firmas nacionales y desde luego la delincuencia organizada, definieron en gran medida las agendas de los gobiernos, esos poderes adquirieron enorme influencia política y económica, y lograron poner de rodillas a los gobernantes, otros decidieron ser cómplices de la extracción de riqueza del Estado. Esa relación se ha intentado modificar en los tiempos de la 4T, particularmente con el planteamiento de AMLO de terminar con la relación corrupta entre el poder económico y el poder político; sin embargo, erradicarla no ha sido nada sencillo, lo que sí ha ocurrido, en cambio, es que la disputa encabezada por los poderes fácticos se ha ido agudizando porque éstos se niegan a ser desplazados, es de esperarse que su lucha por recuperar privilegios siga escalando y con ello los ataques al gobierno para intentar doblegar a la 4T y sobre todo a su líder Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahora la guerra la están perdiendo, pero eso no significa que la intensidad de la cruzada vaya a disminuir, al contrario se radicalizará en los próximos meses, por lo que la resistencia de la 4T está a prueba, el presidente ha demostrado que no claudicará.

Sería muy fácil tirar la toalla y aceptar que los poderes fácticos tienen medios financieros, tecnológicos, judiciales, partidos políticos, medios de comunicación, comunicólogos, seudoperiodistas e intelectuales a modo, sin embargo, lo que está en juego en esta disputa política es conservar el poder para continuar con la Cuarta Transformación o regresar al régimen corrupto que sin escrúpulos saqueó al país, profundizó las desigualdades, empobreció a la población y rompió el tejido social. De hecho, esos poderes hicieron lo suficiente para desmantelar al Estado, convirtiéndolo en florero, el estado mínimo, no sólo eso, armonizaron las leyes para que éstas estuvieran supeditadas al mercado, al capitalismo de cuates y con ello amasar fortunas inimaginables todo a costa de la población mexicana.

Ejemplos sobran de los efectos, por donde se mire hay huellas de la devastación que por fortuna no terminó con una guerra civil, pues la elección de 2018 mostró que una inmensa mayoría decidiera por la vía pacífica y electoral el rumbo del país. Esa elección que representó un tsunami electoral, fue mucho más que el triunfo arrollador de AMLO, fue la expresión del hartazgo de una sociedad pisoteada hasta el cansancio. De eso se trata la disputa, de proyectos políticos diametralmente opuestos y esa es la cruzada de los poderes fácticos por intentar recuperar y restaurar el poder y sus privilegios usando todos los medios a su alcance, sin escrúpulos y sin dar tregua, ahí están los 7 millones de pesos semanales que se gastan para criticar y atacar al presidente, a través de las redes sociales.

De hecho, los poderes fácticos se han valido de amparos, de medios de comunicación afines a nivel nacional e internacional, de empresas y de partidos como PRI, PAN y PRD para intentar contrarrestar el avance de Morena y han buscado hasta por debajo de las piedras para hallar resquicios de corrupción, de mal manejo de los recursos públicos en la 4T o acciones que pongan en duda, por ejemplo, la austeridad republicana para en caso de encontrarlos colocarlos en los reflectores de la ciudadanía. Esa cruzada seguirá aumentando de nivel, pues es la única arma que los poderes fácticos cuentan por ahora para, según ellos, derrotar al proyecto transformador, éstos han centrado su atención en las pifias del gobierno, en los supuestos casos de corrupción y en los procesos electorales y esperemos que ahí se mantengan, pero de no tener resultados que alimenten su hambre de poder, podríamos empezar a ver otros escenarios radicales y violentos que busquen desestabilizar al país con miras a la elección de 2024, de ese tamaño es la cruzada.

En ese sentido, habría que estar atentos para no caer en la trampa y ser partícipes de la cruzada, pues la manzana de la discordia estará merodeando los paladares de millones de mexicanos que podrían, sin saberlo, estar alimentado la restauración de un régimen podrido. Esa es la apuesta, debilitar a la 4T a punta de escándalos, nimiedades y fake news. Sobra decir que en un régimen democrático, la pluralidad y la crítica son baluartes fundamentales, estos son necesarios, pero deben estar acompañados de argumentos que demuestren, por ejemplo, los posibles yerros que un gobierno realiza. Sin embargo, cuando ésta se alimenta de fake news o bajezas, se le está haciendo un flaco favor a los poderes fácticos. Sería ingenuo suponer que no hay una intencionalidad y sería más ingenuo participar al creer y difundir sin fundamento. Se podrá o no estar de acuerdo con la 4T, pero de eso a ser cómplice de la restauración del régimen corrupto sin escrúpulos que acabó con los sueños de prosperidad de millones de mexicanos, hay un mar de diferencia.

La cruzada seguirá, pero AMLO y millones de mexicanos decidieron desde hace mucho tiempo que la resistencia civil pacífica es la mejor apuesta para nulificar los embates de una guerra sucia sin cuartel que está por escalar, la mejor vacuna es la memoria histórica de los efectos de un régimen podrido en la vida cotidiana, ahí está la clave para no claudicar, el ejemplo está en Palacio Nacional. Serénense.