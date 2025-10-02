La crónica nos enseña a observar el presente: Angélica Angulo

Angélica Angulo Ahuatzin asegura que la crónica es una herramienta única para conectar el periodismo con la literatura. “El periodismo lo que hace es jalar esas herramientas de la literatura y no es extraño que la mayoría de cronistas sean escritores o periodistas que empezaron en la redacción y después escribieron un libro”, señala, y enfatiza la importancia de la narrativa para captar la realidad desde un tiempo presente.

Por ello, impartirá un taller en el Museo Miguel N. Lira donde los participantes podrán explorar estas técnicas y acercarse al periodismo narrativo de manera práctica.

En entrevista, la periodista y literata destaca que la crónica permite mirar la historia y el presente simultáneamente. “Existe una idea de la crónica en diferentes periodos históricos que tienen que ver con cómo se observa la realidad”, explica.

Para ella, este enfoque ayuda a entender no solo lo que sucede hoy, sino cómo se ha percibido en distintas épocas.

Afirma que, a través del periodismo narrativo, los textos pueden trascender la simple nota informativa. “A final de cuentas, la crónica tiene una esencia muy particular que tiene que ver con observar el presente”, y resalta la capacidad de este género para ofrecer perspectivas más profundas y humanas sobre la actualidad.

Angulo Ahuatzin recuerda que desde el siglo XIX ya existían textos que hoy consideraríamos crónicas, aunque en su momento se percibían de otra manera. “Vamos a revisar crónicas que parecen artículos de opinión, pero que en ese momento eran reconocidos como crónica”, comenta, evidenciando la evolución del género a lo largo del tiempo.

Para quienes desean aprender a hacer crónica, la periodista considera que es una oportunidad de entrenar la observación y la memoria histórica. “Si a la gente le gusta leer, le gusta estar informada y le gustan los ejercicios de la memoria, esta es una gran oportunidad”, asegura.

La crónica, añade, es un puente entre el pasado y el presente, capaz de enriquecer la mirada sobre cualquier hecho noticioso.

El periodismo narrativo, dice, no solo beneficia a los lectores, sino también a los periodistas. “Ofrecer historias desde un ángulo distinto, con otros recursos literarios, poéticos o incluso dramáticos, permite contar lo que sucede de manera más completa”, subraya.

El taller “La crónica entre dos siglos: del periodismo industrial al periodismo narrativo” se desarrollará todos los sábados de octubre, de 12 a 14 horas, en el Museo Miguel N. Lira. Está diseñado para cualquier persona interesada en el tema, sin requisitos previos de inscripción.

Angulo Ahuatzin explica que la actividad se organiza en cuatro módulos: el primero aborda la crónica en el periodismo industrial y sus raíces finales en el siglo XIX; el segundo analiza la renovación literaria y la modernidad narrada por periodistas y escritores; el tercero se centra en el nacimiento del periodismo narrativo a mediados del siglo XX, con figuras como Rodolfo Walsh, Ryszard Kapuscinski y Elena Poniatowska; y el cuarto explora el auge de la crónica en Latinoamérica.

El taller, además de ofrecer un panorama histórico y teórico, incluye ejercicios prácticos para aplicar las técnicas aprendidas. “El curso está dividido en cuatro módulos y vamos a dar algunas técnicas a partir de observar los textos de cada módulo”, detalla Angulo Ahuatzin, invitando a los participantes a acercarse activamente a la escritura de crónica.

Resalta que la actividad es gratuita y forma parte de su beca del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA). “Es gratis y abierto a partir de los 15 años. La finalidad es que los asistentes puedan leer crónica, dialogar y comprender la importancia del periodismo narrativo”, concluye.

Con esta propuesta, Angélica Angulo Ahuatzin busca no solo enseñar técnicas periodísticas, sino también fomentar el interés por un género que, según ella, permite mirar la realidad con una mirada más rica y profunda: “Me encantaría ver a los que les interese este juego entre pasado, observación y recursos literarios”, invita, dejando claro que la crónica es una forma de acercarse a la vida y a la historia desde un enfoque literario y humano.