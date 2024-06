La costumbre del poder es una serie de seis novelas que escribe Luis Spota entre 1975 y 1980. Integrada por Retrato hablado (1975), Palabras mayores (1975), Sobre la marcha (1976), El primer día (1977), El rostro del sueño (1979) y La víspera del trueno (1980).

Los textos son una recapitulación de los sexenios de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Es la mejor muestra del capitalismo de cuates.

Expone la relación entre los hombres del poder político y del poder económico. Los que crecen, prosperan y se enriquecen a la sombra del poder presidencial. Son la muestra ejemplar del sistema político corporativo.

Uno de los puntos destacables de la colección es el tiempo. Lo que sucede entre el día de la elección y el día de la toma de protesta. Porque el presidente de la República, aunque sea presidente, se queda sin poder.

“El Primer Día, es la novela de la … soledad, la ingratitud, la ignorancia y la venganza de un hombre que después de ser presidente se convierte en el ser más vulnerable e indefenso, objeto del canibalismo político que un día lo encumbró…”.

Mientras están en la presidencia de la República, los presidentes no requieren dinero porque no tiene que pagar nada. No hacen falta ni los 200 pesos que traía en la cartera el presidente de la República.

No tiene que cargar nada, porque hasta las cartas, los folders, las demandas, las denuncias que le entrega la ciudadanía, son recibidas y sostenidas por una pléyade de ayudantes.

Pero, cuando llega el último día, horas antes de que se entregue la banda presidencial, ya no hay nadie para ayudarlo. Todos están a la espera de la indicación o el deseo de quien ocupará los siguientes seis años el poder presidencial.