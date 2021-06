La CNC tiene filiación partidista pero el campo no; nuevo gobierno debe atender al sector: TLA

La Confederación Nacional Campesina (CNC) estará a la expectativa de la postura de Lorena Cuéllar Cisneros, nueva gobernadora a partir del 1 de septiembre próximo, pues esta organización tiene filiación, pero el campo no, por lo que apela a la responsabilidad y atención a las causas del sector primario, aseveró Tulio Larios, líder estatal.

Señaló que la elección ya terminó e iniciará otra etapa, en la que Cuéllar Cisneros gobernará para toda la población tlaxcalteca y tendrá que hacer una convocatoria a la suma de quienes no votaron por ella, en lugar de restar.

“Nos haremos presentes porque sí representamos a determinado número de campesinos que tampoco renunciarán a su militancia; seremos respetuosos de las instancias, no soy creyente de la política de gritos y sombrerazos, sino de la necesidad de buscar acuerdos. Nunca haremos un reclamo que no esté al alcance del gobierno, reconoceremos aciertos”.

Subrayó que la CNC tiene una filiación, “pero aquí confluyen las organizaciones campesinas en general”. Reconoció que las agrupaciones “ya no son lo que antes representaban, un aparato de control, aun cuando tengan una identidad con algún partido, concurre la pluralidad de ideas, por lo que no necesariamente todos los que son cenecistas han sido priistas en los últimos tiempos, eso es parte de la nueva realidad”.

En este proceso electoral, la CNC no ofreció el voto corporativo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero sí realizó un trabajo comprometido con su proyecto, a través de los comités municipales, a los cuales se les invitó a sufragar a favor, dijo.

“Muchos de ellos no lo hicieron y tampoco habría por qué censurarlos, pues la CNC no es un instrumento corporativo del Estado, si en algún momento lo fue, dejó de ser; es una filial del PRI en tanto no pase otra cosa; hay que recordar cuál es el origen de la organización social campesina, que históricamente ha acompañado a este partido”, anotó.

Expuso que la circunstancia del campo no se puede entender, en cuanto al reparto agrario y la tenencia de la tierra, “si no fuera por el acompañamiento que la organización hizo a los gobiernos priistas”. Asimismo, consideró aventurado mencionar un número de agremiados a la CNC en Tlaxcala, pues no hay certeza de que sean afines al partido tricolor.

Recordó que la crisis de la CNC inicia a partir de la alternancia, “cuando dejamos de ser gobierno de la República en el año 2000, no fue lo mismo, nosotros acompañábamos al proyecto y a las políticas de la Federación, por lo que también dejamos de ser la vía para poder acercar programas al campesinado”.

En Tlaxcala –agregó– pasó algo similar con la llegada de Alfonso Sánchez Anaya (primer candidato de la oposición al PRI en ganar la gubernatura del estado en 1998), quien privilegió a las organizaciones civiles e hizo un tanto de lado a las que históricamente habían caminado al lado de los gobiernos estatales.

A partir de esos momentos el panorama de la CNC cambió, sin embargo, hizo falta adecuarnos a las nuevas circunstancias, entender que ya no acompañaríamos al gobierno en turno y asentarnos en una nueva dinámica, indicó.

Por ello, aceptó que la Confederación “ya no puede ser de ninguna manera instrumento de control de un partido, tenemos que verlo desde otra perspectiva: la CNC tiene filiación, pero el campo no”. Por tanto, ahora desde esta nueva condición plantea reclamos a las autoridades, incluidas las de administraciones priistas, enfatizó.

El dirigente cenecista se asumió como libre pensador, pues su compromiso es con el partido, “pero también debo reconocer cuando se toman decisiones equivocadas, como la de suspender la entrega de fertilizante y semillas por la veda electoral”.

La CNC no ha gozado de privilegios de gobiernos priistas; el de Mariano González Zarur fijó una postura de erradicación de supuestos o falsos liderazgos, mientras que Marco Antonio Mena Rodríguez se ha dedicado más a gobernar que a hacer política, abundó.