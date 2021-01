La clase política de Morena en Tlaxcala

En este 2021 se cumplirán nueve años del inicio de la conformación del partido Morena en Tlaxcala, durante este tiempo también se ha formado militancia propia del partido, a pesar de los obstáculos que los morenistas hemos tenido que sortear en lo que fue el preámbulo que nos convirtió en el partido actual en el poder, tal es el caso de 2014 cuando obtuvimos el registro nacional como partido político, en 2015 cuando participamos en nuestra primera elección federal, en 2016 durante las elecciones locales de Tlaxcala y finalmente el gran salto en 2018 para la elección presidencial.

Los fundadores de Morena

En el año 2012 se conformó el único Comité Ejecutivo Estatal de Tlaxcala, el cual fue el punto de partida para iniciar la institucionalización del Movimiento de Regeneración Nacional y con ello ser el instrumento para el recambio de la clase política a partir del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Por lo que iniciamos los trabajos de afiliación, formación de comités municipales, capacitación política y realización de las tareas que nos encomendó el Comité Ejecutivo Nacional como, por ejemplo, realizar nuestra asamblea estatal, organizarnos para la defensa de la soberanía nacional y recabar firmas para la consulta ciudadana en contra de la privatización de nuestros recursos energéticos, entre otros trabajos cumplidos.

El novel comité a mi cargo tuvo que enfrentar el primer problema que fue la falta de recursos económicos para la organización del partido del pueblo, no solo cada secretario tuvo que solventar sus gastos, también dio de su tiempo para primero recabar fondos, mediante la venta de bonos fundador, los libros No decir adiós a la esperanza, escrito por AMLO y el boteo en las calles para entregar todo lo recaudado al Comité Ejecutivo Nacional.

La siguiente dificultad fue la falta de experiencia política para conformar las estructuras municipales, por lo que los integrantes del Comité Estatal nos dimos a la tarea de visitar cada municipio con una lista de nombres que habíamos recibido de la coordinación cuando Morena era una asociación civil, para invitarlos a participar. Algunos aceptaron el desafío de conformar un proyecto de partido nuevo saliendo de las filas de sus antiguos partidos políticos, con la única confianza de seguir a quien encabezaba el movimiento nacional, otros ciudadanos sin partido creyeron en nosotros, los que estábamos al frente y que a sus ojos representamos la honestidad, la independencia, la libertad, el trabajo voluntario, en fin una nueva clase política distinta.

El nacimiento de la militancia de Morena

El trabajo de organización dio resultado en nuestra primera experiencia electoral al ser uno de los cuatro estados con mayor votación a nivel nacional y en Tlaxcala convertirnos en el partido emergente de izquierda.

De esta primera generación surgieron compañeras y compañeros, como por ejemplo René Ramírez Rojas, quien fue consejero estatal y consejero nacional, además estuvo encargado de la Secretaría de Formación y Capacitación Política en el estado, por lo que su labor fue imprescindible para formar ideológicamente a la militancia no solo en el debate al interior del espacio físico del partido sino además en las calles mediante la lucha social, principalmente contra las reformas privatizadoras del Pacto por México que firmaron los hoy aliados PRIANRD.

También se encuentra el caso del compañero José Abraham Zárate Haro, quien con su experiencia en la organización ciudadana ayudó a formar el Comité Municipal de Chiautempan y no solo eso, también tuvo la oportunidad de ser candidato a presidente municipal de Chiautempan por Morena en 2016, durante un momento álgido en la corta vida del partido. Entre otras compañeras y compañeros destacados.

Precisamente en la elección de 2016, la militancia sufrió su primer revés, cuando la candidata a la gubernatura del estado, Martha Palafox Gutiérrez decidió buscar a la mayoría de los candidatos fuera del partido. Por si esto fuera poco, las estructuras municipales no fueron tomadas en cuenta y después de pasar el proceso electoral todos los comités no se renovaron, por lo que se perdió mucho de lo construido al llegar al abordaje quienes ocuparon candidaturas y regidurías sin haber militado en Morena, como tampoco se eligió un nuevo Comité Estatal, quedando el partido en manos de delegados provisionales que abandonaron la labor del militante, lo cual se vio reflejado en los actuales legisladores.

Sin embargo, la situación nacional del partido para enfrentar la crisis de la dirigencia nacional, hizo que nuevamente se volteará a escuchar a la militancia leal y defensora del bien común, precisamente son estos militantes la pieza clave para dar continuidad al trabajo que se había iniciado, pero ahora para defender la 4T.

El proceso electoral de 2021 nos pone nuevamente a prueba y es esta coyuntura la que nos lleva a la reactivación y formación nuevamente de los comités de base con la ayuda de muchos militantes y simpatizantes que no han perdido la esperanza. Otros como Abraham Zárate y René Ramírez, asumieron la gran responsabilidad de buscar la candidatura para la diputación federal por el distrito 2 y 3, respectivamente. Pues como ya lo he mencionado son de los cuadros políticos más avezados y formados desde el inicio con la ideología que caracterizan a los morenistas y los principios que identifican a la 4T.

Como ellos, hay más compañeros con las cualidades a la altura de las circunstancias, pero para ello es necesario una oportunidad y que sea el pueblo el que nos siga dando su confianza, a quienes damos como garantía nuestra palabra de continuar haciendo política con ética y principios. Sepan que ¡No les vamos a fallar!

