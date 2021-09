La Ciudad de Dios

Cuando el Imperio Romano colapsó, el orden emocional del mundo occidental entró en crisis. El saqueo del gran imperio de la mano de Alarico en el año 410 d. C., profundizó la tristeza, la frustración y el adelgazamiento del espíritu de los pobladores de aquel universo, de los habitantes de aquella ciudad que se creía eterna. El azote de los bárbaros era inconcebible para la espiritualidad religiosa y política de la Roma imperial. La fecha de caducidad del imperio había sido escrita. La violencia, el saqueo, la destrucción, los palacios incendiados, en llamas las casas de los ricos, familias aniquiladas, así como sus magnánimas leyes. Roma era la representación del vacío.

Para el famoso filósofo y obispo Hipona, esta caída no era más que una obra, una señal del gran dios que todo prescribe bajo la lógica de la salvación de sus siervos. La catástrofe para san Hipona era una intervención divina: “Dios es un médico que corta la carne podrida de nuestra civilización. Este mundo es un horno en que la paja arde al fuego; el oro, en cambio, sale purificado y ennoblecido. Es una prensa que separa el aceite del deshecho sin valor; el deshecho es negro y tiene que desaguar por el canal. El canal se pone así más sucio, pero el aceite sale más puro. Los que murmuran son el deshecho; el que entre en sí y se convierte, es el aceite puro”.

Hipona señaló con agudeza que Roma había caído más que por un castigo de los dioses por su egoísmo y por su inmoralidad. Por no vivir en la fe, por su falta de ética y el cúmulo de egoísmo contra el prójimo. De igual manera, señaló que el gobierno terrenal en Roma no logró articular leyes eficientes para reducir el malestar y, además, no reguló la fe religiosa.

Hipona otorgó otra lectura a la caída del imperio romano: era posible establecer una nueva ciudad colmada de amor, fincada en leyes eficientes que otorguen libertad al sujeto, que lo orienten a la buena y sana socialización, puesto que si la sociedad se dirige con egoísmo, el amor se torcerá y la sociedad se conducirá hacia el mal; por el contrario, si la sociedad es altruista, está se conducirá hacia el bien. Sólo así se escribirá la nueva historia, sólo así se cimentará la ciudad eterna prefigurada por San Agustín de Hipona.

La caída del imperio romano era la esperanza para construir otro mundo posible en el que la fe, la religión y el poder terrenal articularan un nuevo orden moral y ético que regule las relaciones sociales. La ciudad pagana, junto con todos sus desvíos y vicios debe ser eliminada de la tierra. Para Hipona, la caída del imperio romano era la oportunidad de crear un sujeto nuevo, una nueva civilización.

Hoy por hoy, cuando múltiples funcionarios y funcionarias asumen sus cargos, toman protesta, se comprometen y repiten hasta el cansancio la escritura de una nueva historia para Tlaxcala, son más que vigentes las metáforas de Hipona, vertidas en la Ciudad de Dios. Las y los funcionaros de esta gestión que se asume como profundamente transformadora han suscrito la máxima de su propio “Augusto el ilustre”: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

En la concepción de estos nuevos funcionarios/as persiste la idea del imperio caído, ellos asumen ser los artífices de la caída de ese lastimero imperio que nos dominó durante décadas, ellos son los responsables directos de la caída de esa ciudad terrenal pervertida que nos dejó habitando en la maldad.

Ellas y ellos son los representantes de un amanecer, de un cambio profundo, son los constructores de un cambio anclado en el corazón de dios, el cual no los abandona, ese dios que, cual “Augusto el ilustre”, paga con amor, el amor dado. Ellas y ellos construirán la nueva ciudad, en la que no habrá cabida para la maldad, la inmoralidad, la corrupción, el contubernio, el desfalco, la marrullería. En este amanecer de cambios profundos el pueblo bueno, sabio y colmado de fe y esperanza es el que mandará, mientras los políticos obedecerán su mandato. Es el tiempo de la equidad y la justicia para todos. La dignidad del pueblo es la piedra angular de sus mandatos.

El comienzo de esta nueva historia se está escribiendo, los hechos y las plumas que los narran apuntan a la concreción de un orden cuasi divino, el cual logró derribar el antiguo imperio del mal que nos abandonó en el cadalso de la desventura, el abandono y la desesperanza.

Tal como lo escribió de Hipona, hoy en Tlaxcala el canal se ha puesto sucio, pero el aceite se ha puesto puro, los que murmuran contra este naciente régimen son el desecho, pero aquellos que han entrado, convertido y confiado en su proyecto político, son el aceite puro.

“Dios es un médico que corta la carne podrida de nuestra civilización”. Sin duda, esa intervención quirúrgica comenzó en Tlaxcala. Hoy empieza a erigirse una nueva era, se edifica ya la Ciudad de Dios.

