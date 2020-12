La cifra negra de delitos fue de 93.6 por ciento en Tlaxcala en 2019; la inseguridad tuvo un costo de 3 mil 19 mdp: Inegi

En Tlaxcala, la cifra negra de delitos, que refiere a ilícitos no denunciados o denunciados que no derivaron en carpeta de investigación, fue de 93.6 por ciento en 2019 y entre las razones de las víctimas para no hacerlo destacan la pérdida de tiempo con 28.9 por ciento y la desconfianza en la autoridad con 14.9 por ciento, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 que presentó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En tanto, para 2019, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 3 mil 19.1 millones de pesos en el estado. Mientras que las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 995.2 millones de pesos en el estado.

De acuerdo con la ENVIPE 2020, se estima que se cometieron 285 mil 740 delitos en el estado de Tlaxcala en 2019, de los cuales en el 53 por ciento la víctima estuvo presente, lo que representa en términos absolutos 151 mil 334 siniestros cometidos.

Además, de esta cifra estimada de delitos, en 81.4 por ciento de los casos, la víctima manifestó haber sufrido un daño, ya sea de tipo económico, físico, laboral o emocional.

El Inegi explicó que debido a la contingencia sanitaria generada a causa de la enfermedad por coronavirus SARS-Cov2, en atención a las disposiciones de las autoridades federales y locales, y a la determinación del Inegi de priorizar la salud de los entrevistadores, así como de la población informante, la etapa de captación de información prevista para los meses de marzo y abril de 2020 fue suspendida el 31 de marzo y se reanudó el 27 de julio.

Por lo anterior, la captación de información se realizó en dos periodos: del 17 al 31 de marzo y del 27 de julio al 4 de septiembre, mientras que en las ediciones anteriores se ha realizado en los meses de marzo y abril.

Por tanto, los resultados relacionados con las experiencias de la población en relación con el delito deben ser tomados con reserva, toda vez que podrían presentar algún grado de subestimación por la falta de recuerdo por parte de los informantes, en relación con algunas de las conductas experimentadas durante 2019.

Pese a lo anterior, la ENVIPE se estima que 30.3 por ciento de los hogares en el estado de Tlaxcala tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2019, esto es, 107 mil 459 de un total de 354 mil 157 hogares estimados.

La tasa de víctimas de delito en la entidad fue de 25 mil 458 por cada 100 mil habitantes de 18 años y más en el estado en 2019, cifra que disminuyó en comparación con los 31 mil 512 del año 2018. Por sexo, la tasa de víctimas fue de 27 mil 429 en los hombres y de 23 mil 823 en las mujeres.

Respecto a la incidencia delictiva, la extorsión representó el 21.1 por ciento, el robo o asalto en la calle o transporte público, 20.8 por ciento; fraude, 15.8 por ciento; amenazas verbales, 12 por ciento; robo total o parcial de vehículos, 8,8 por ciento; robo a casa–habitación, 7.3 por ciento; lesiones, 6.7 por ciento; otros delitos, 4.8 por ciento y otros robos, 2.8 por ciento. En todos los casos se observó una disminución en el número de delitos con respecto a 2018.

La ENVIPE también arrojó que en 2019 se denunció el 12 por ciento de los delitos en el estado de Tlaxcala, (en 2018 esta cifra fue de 10.1 por ciento), de los cuales el Ministerio Público inició una carpeta de investigación en 53.5 por ciento de los casos (en 2018 esta cifra fue de 56.1 por ciento). Esto es, del total de delitos se inició una carpeta de investigación en 6.4 por ciento de los casos (en 2018 esta cifra fue de 5.7por ciento).

Sin embargo, del total de carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público, en 44.5 por ciento de los casos no pasó nada o no se continuó con la investigación.

Cabe señalar que para el informe, las causas atribuibles a la autoridad se entiende: por miedo a que lo extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad. Por otras causas se entiende: por miedo al agresor, delito de poca importancia, no tenía pruebas y otro motivo.