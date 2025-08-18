La chispa revolucionaria. A principios del siglo XX, mientras el régimen porfirista celebra sus logros de estabilidad y progreso económico, en las entrañas de Tlaxcala se gesta un profundo malestar social que, sumado a las tensiones a nivel nacional, se convierte en uno de los detonantes de la Revolución de 1910.

La política de concentración de la tierra en manos de unos pocos hacendados, el incipiente pero precario desarrollo industrial y la persistente marginación de amplios sectores de la población campesina y obrera crean un caldo de cultivo de resentimiento y frustración.

Este ensayo explora el escenario tlaxcalteca en los años previos a la Revolución, analiza la precaria situación de los campesinos despojados de sus tierras, las difíciles condiciones de vida de los obreros en las nacientes fábricas textiles, y cómo de este contexto de injusticia emergen líderes campesinos que juegan un papel crucial en el levantamiento armado y en la posterior lucha por la reivindicación de sus derechos.

Se analiza, asimismo, la participación de estos líderes y las demandas tlaxcaltecas durante la Revolución, y hasta qué punto la creación y participación de partidos políticos logran estabilizar la situación en el estado.

El yugo de la hacienda

En los albores del siglo XX, la estructura agraria de Tlaxcala se caracteriza por una marcada concentración de la tierra en manos de un reducido número de poderosas haciendas, muchas de ellas dedicadas a la producción de pulque y a la agricultura comercial.

Esta situación es resultado de las políticas implementadas durante el Porfiriato, que favorecen la privatización de las tierras comunales y facilitan el acaparamiento de grandes extensiones por parte de los terratenientes.

Las comunidades campesinas tlaxcaltecas, con una larga tradición de propiedad comunal, se ven progresivamente despojadas de sus tierras ancestrales a través de mecanismos legales injustos, deslindes arbitrarios y, en muchos casos, por la fuerza.

La pérdida de sus tierras significa para los campesinos la privación de su principal medio de subsistencia, obligándolos a convertirse en peones acasillados en las haciendas, sujetos a condiciones de trabajo deplorables, bajos salarios y un sistema de endeudamiento que los mantiene atados a la tierra.

El resentimiento y la frustración ante esta situación de injusticia agraria se convierten en un factor fundamental para el estallido de la Revolución en Tlaxcala, alimentan el deseo de recuperar las tierras perdidas y de poner fin al dominio de los hacendados.

La memoria de las tierras comunales despojadas y la lucha por su restitución se convierten en una de las principales banderas de los campesinos tlaxcaltecas que se unen al movimiento revolucionario.

La precariedad del mundo obrero

Junto a la profunda crisis agraria, en Tlaxcala comienza a desarrollarse una incipiente industria textil, principalmente en la región de Santa Ana Chiautempan y sus alrededores. Sin embargo, este desarrollo industrial no significa una mejora sustancial en las condiciones de vida de los trabajadores.

Los obreros de las fábricas textiles tlaxcaltecas se enfrentan a jornadas laborales extenuantes, salarios miserables, condiciones de trabajo insalubres y una total ausencia de derechos laborales. La falta de regulación y la connivencia de las autoridades locales con los empresarios permiten la explotación sistemática de la mano de obra obrera.

Las incipientes organizaciones obreras que intentan surgir son reprimidas con dureza por el gobierno y los empresarios, impidiendo la formación de sindicatos fuertes y la defensa efectiva de los derechos de los trabajadores.

Esta situación de precariedad y explotación en el naciente sector industrial se suma al descontento agrario, creando un frente social amplio y diverso que anhela un cambio profundo en las estructuras de poder.

Aunque la movilización obrera en Tlaxcala no alcanza la magnitud de otras regiones del país, el malestar de los trabajadores de las fábricas textiles contribuye al clima de agitación social que precede y acompaña a la Revolución de 1910.

El surgimiento de líderes campesinos

En el contexto de la profunda injusticia agraria y la explotación obrera, emergen en Tlaxcala líderes campesinos que canalizan el descontento popular y juegan un papel crucial en el estallido y desarrollo de la Revolución.

Figuras como Máximo Rojas, originario de Ixtenco, se convierten voceros de las demandas campesinas, organizan a las comunidades y llaman a la lucha por la restitución de las tierras despojadas. Su liderazgo se basa en la defensa de la propiedad comunal y en la movilización de los campesinos hartos de la opresión hacendaria.

Otros líderes como Domingo Arenas, proveniente de Zacatelco, también destacan por su capacidad de organización y su radicalismo en la defensa de los derechos agrarios. Estos líderes, a menudo con un fuerte arraigo en sus comunidades y un profundo conocimiento de las problemáticas locales, logran articular el descontento campesino en un movimiento revolucionario que se suma al levantamiento nacional convocado por Francisco I. Madero.

La promesa de la restitución de tierras, plasmada en el Plan de San Luis, resuena profundamente entre los campesinos tlaxcaltecas, quienes ven en la Revolución la oportunidad de recuperar lo que les ha sido arrebatado y de construir un futuro más justo. La participación activa de estos líderes y sus seguidores fue fundamental para el desarrollo de la Revolución en Tlaxcala, marca una etapa de lucha por la reivindicación de los derechos agrarios y laborales.

La lenta estabilización política

Durante la Revolución Mexicana, Tlaxcala es escenario de diversos levantamientos y enfrentamientos entre las fuerzas revolucionarias y las tropas federales. Los líderes campesinos, como Máximo Rojas y Domingo Arenas, encabezan movimientos armados que buscan la restitución de tierras y la transformación de las estructuras de poder local.

La participación de los campesinos tlaxcaltecas es activa y determinante en el desarrollo del conflicto en la región. Tras la etapa más álgida de la lucha armada a nivel nacional, y con la promulgación de la Constitución de 1917 que incorpora demandas agrarias y laborales, se inicia un proceso de lenta estabilización política en Tlaxcala.

La creación y participación de partidos políticos, tanto a nivel nacional como estatal, juegan un papel importante en la canalización de las demandas sociales y en la construcción de un nuevo orden institucional.

Sin embargo, la implementación de la reforma agraria en Tlaxcala es un proceso gradual y no exento de conflictos, y las tensiones generadas por el despojo de tierras durante el Porfiriato tardan en resolverse por completo.

La participación de los líderes campesinos en la vida política local y su capacidad para influir en las decisiones gubernamentales son cruciales para avanzar en la reivindicación de los derechos agrarios.

La estabilización política definitiva en Tlaxcala se consolida con la institucionalización de la Revolución a través del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y sus sucesores, que buscan integrar las demandas populares dentro del nuevo sistema político, aunque no siempre de manera plena y satisfactoria para todos los sectores de la sociedad tlaxcalteca.