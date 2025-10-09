La capital tlaxcalteca se consolida como el primer archivo municipal del país reconocido por el INAH: alcalde

En el marco de la conmemoración por los 500 años de la Ciudad de Tlaxcala, el ayuntamiento de Tlaxcala formalizó el reconocimiento jurídico de su acervo documental y de sus actas históricas de cabildo, con lo que se convierte en el primer archivo municipal en México registrado ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), destacó el alcalde Alfonso Sánchez García, al encabezar el acto de Entrega y Recepción de Documentos Históricos Inéditos.

- Anuncio -

En la ceremonia, en la que estuvo acompañado por Baltazar Brito Guadarrama, director general de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, el alcalde subrayó que este logro representa un paso decisivo en la preservación del patrimonio documental de la capital, al garantizar la integridad, permanencia y custodia legal de los documentos que dan testimonio de su vida institucional desde el siglo XIX.

“Este reconocimiento –dijo–, fortalece nuestra memoria colectiva, preserva nuestra identidad tlaxcalteca y asegura que las futuras generaciones comprendan quiénes fuimos y hacia dónde queremos ir”.

Durante el acto solemne, que se llevó a cabo en la Galería Municipal, se realizó la entrega pública del folio real de las actas de cabildo correspondientes a los años 1853 a 1902, así como la presentación del facsímil del manuscrito de Glasgow del siglo XVI y otros documentos que conforman el corazón histórico de la ciudad.

- Advertisement -

En este evento, Alfonso Sánchez García enfatizó que este hecho constituye “una declaración ante el presente y el porvenir de que Tlaxcala no olvida sus raíces, no olvida sus acuerdos fundacionales y no olvida su voz”.

A la vez, agradeció a Baltazar Brito Guadarrama por su respaldo institucional y compromiso con la preservación del patrimonio documental de la capital.

El alcalde resaltó que a este valioso acervo se suman los Códices de Tlaxcala, el Códice Tonamatl de Aubin y el Manuscrito de Glasgow, considerados fuentes esenciales para comprender la genealogía, la cosmovisión y la historia de los pueblos originarios.

- Advertisement -

Por su parte, Brito Guadarrama destacó el trabajo conjunto que la Biblioteca Nacional realiza desde hace años con el Centro INAH Tlaxcala para recuperar y preservar los vestigios históricos de la entidad. Informó sobre la localización en Escocia del manuscrito de Diego Muñoz Camargo, del cual ya se obtuvo una copia digital, y anunció la colaboración con investigadores de la Universidad de Glasgow para desarrollar un proyecto más amplio de análisis de códices mesoamericanos, entre ellos el Tonalamatl, considerado de origen tlaxcalteca.

Asimismo, Brito Guadarrama resaltó la importancia del registro histórico impulsado por el Ayuntamiento, que otorga certeza jurídica al patrimonio documental de la capital. En un gesto simbólico, entregó un documento original de 1778 titulado “Las Ordenanzas de Tlaxcala, hechas por un cacique”, al considerar que su valor se multiplica al permanecer en el lugar donde fue creado.

Finalmente, el titular del Archivo del ayuntamiento, Omar Gracia, destacó que este logro forma parte de un plan integral para revivir, proteger y difundir el Archivo Histórico Municipal, el cual hoy cuenta con respaldo legal y acciones firmes de conservación y preservación. También informó que estos documentos estarán expuestos al público en la Galería Municipal durante octubre.

Durante este evento destacó la presencia del secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, así como de funcionarios municipales y público en general.