La capital se convierte en la primera localidad en el estado en crear el Consejo Municipal de Paz

La capital del estado se convirtió este lunes en el primer municipio de Tlaxcala en instalar el Consejo Municipal de Paz, Reconstrucción del Tejido Social y Justicia Cívica, un organismo que reúne a autoridades y representantes de la sociedad civil para impulsar acciones de convivencia, prevención de la violencia y resolución pacífica de conflictos.

- Anuncio -

Durante el acto protocolario celebrado en la Sala de Cabildo 1, el presidente municipal, Alfonso Sánchez García tomó protesta a los integrantes del consejo y ahí subrayó que la seguridad es la más alta prioridad de su gobierno.

“Este consejo es un punto de encuentro donde autoridades y ciudadanía abrimos las puertas al diálogo, a la mediación y a la justicia cívica, como herramientas para lograr un municipio más justo, seguro y solidario”, afirmó.

El alcalde agradeció la participación de quienes conforman este organismo y añadió que el objetivo central es reconstruir el tejido social, recuperar la confianza entre vecinos y transformar la manera en que se atienden los problemas comunes, mediante la corresponsabilidad y la participación activa de todos los sectores.

- Advertisement -

En su mensaje, Sánchez García destacó que la paz se construye todos los días con respeto y cooperación, y que la labor del consejo se fortalecerá con la suma de esfuerzos del gobierno del estado, instituciones, organizaciones, escuelas y familias.

“Desde nuestro municipio asumimos con decisión y compromiso la responsabilidad de avanzar hacia un modelo de convivencia más humano y justo”, subrayó el edil capitalino en su mensaje.

El nuevo consejo será presidido por el alcalde Alfonso Sánchez García, e integrado por funcionarios municipales, entre ellos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, representantes de instituciones educativas, asociaciones religiosas, sector empresarial, colectivos de la sociedad civil en materia de género, juventud, diversidad sexual, víctimas y derechos de la niñez, comunidades indígenas y grupos defensores de derechos humanos.