La brecha salarial en México

En general, los países aspiran a reducir la brecha salarial, de tal manera que por una parte se reduzca la pobreza, se amplíen las clases medias y se reduzca la acumulación de la riqueza de los más ricos. De lograrse, se estaría generando una sociedad menos desigual. En el caso de México, por décadas el modelo económico neoliberal y sus políticas económicas estuvieron muy lejos de siquiera proponérselo y, por el contrario, se agudizó la pobreza. Las clases medias prácticamente desaparecieron y creció de manera exponencial la concentración de la riqueza en unos cuantos. Ese modelo se ha ido modificando en los últimos años, pero ¿qué efectos ha tenido entre la población y cómo se podrá lograr que los ingresos laborales crezcan de manera homogénea? Veamos.

Entre 1982 y 2018 se consolidó una política de contracción salarial, que castigó fundamentalmente a la clase trabajadora, el salario no creció y, por ende, hubo una caída del poder de compra o pérdida del poder adquisitivo. Se ha documentado que durante ese periodo se perdió más del 66 por ciento de ésta; en general, los aumentos salariales fueron paupérrimos, generando un crecimiento de la pobreza por ingresos laborales, así como un crecimiento de la pobreza en general en el país. Este hecho económico se asoció a la falsa idea que si se lograban incrementos salariales altos tendrían efectos en el comportamiento de los precios, es decir, tendríamos una inflación galopante, afectando la economía y las finanzas públicas. De hecho, los ingresos laborales sufrieron los embates del modelo, se controló la inflación a costa de salarios de hambre para el grueso de la población trabajadora. Esta política se mantuvo hasta el año 2018, cuando el actual gobierno dio un giro importante en materia laboral relacionado a varios factores, salarios, tipos de contratación y cambios en las leyes.

Entre los principales cambios estuvo el aumento del salario mínimo de la clase trabajadora muy por encima de la tasa de inflación, aun en los peores momentos de la pandemia se logró revertir la tendencia. De hecho, de 2019 a 2024 el crecimiento ha sido sostenido, así que el salario pasó de 88.40 pesos en 2018 a 248.93 pesos por día en 2024 en aquellos trabajadores que cobran en salarios mínimos. Un aumento real del 110 por ciento, lo que en términos absolutos significa que un trabajador que cobra por lo menos un salario mínimo tiene un ingreso salarial de 7 mil 468.0 pesos que comparado con el año 2018 que era de 2 mil 650 pesos, obtiene más del doble. Un salario menos desigual, cuyos efectos se pueden apreciar en el nivel del consumo del país, visto de manera general, por ejemplo, en regiones donde el promedio de ingreso salarial es de dos salarios mínimos se estaría en la expectativa de obtener ingresos mensuales de 14 mil 936.0 pesos por trabajador.

No obstante, este crecimiento también ha generado distintos efectos, por ejemplo, en las empresas e instituciones que han registrado ajustes en sus tabuladores, tratando de homologar los efectos de los incrementos salariales, es decir, los aumentos registrados impactan directamente en la clase trabajadora que cobra en salarios mínimos, no así a quienes los tabuladores se establecen por salarios base. Dicho de otra manera, no impacta de la misma manera porque en estos últimos sus tabuladores no están directamente asociados al salario mínimo, lo que significa que el grueso de la población ocupada tiene incrementos, pero éstos mantienen casi la misma relación con la tasa de inflación, así que habrá trabajadores que obtenga un incremento de 20 por ciento, mientras otros sólo logren entre el 4 y 5 por ciento. Dependiendo del comportamiento de la tasa inflacionaria, el rango de incrementos diferenciados puede tener varias lecturas erróneas, porque el grueso de la población ocupada se debe preguntar ¿por qué hay esa diferencia en los incrementos? y ¿por qué se genera la percepción que los que ganaban menos, ahora se acercan cada vez más a otro tipo de trabajadores que tenían más ingresos?

La respuesta ante este hecho económico y de política salarial es que, precisamente, se busca cerrar las brechas salariales en el país, de tal suerte que los que menos ingresos tenían ahora pueda tener acceso a una canasta básica que mejore su calidad de vida y que se acerquen gradualmente a las clases medias. Eso no significa que en algún punto ganarán lo mismo independientemente del trabajo realizado, se mantendrán diferencias, pero éstas no serán abrumadoramente desiguales. Esto ocurre en los países desarrollados, donde la diferencia entre el que más gana y el que menos ingreso salarial recibe tiene límites que permiten que en esos lugares prevalezcan las clases medias, se da en Alemania, los Países Bajos, entre otros. Así que este tipo de políticas deberán mantenerse en los próximos años y la población debería acostumbrase a que la desigualdad cada vez sea menor, aunque parezca extraño hay quien hoy preferiría una sociedad enormemente desigual, pero una sociedad que transita a la igualdad es más prospera, más desarrollada y en su mayoría todos ganan.

Aún falta un largo trecho para que se cierre la brecha, pero se va en el camino adecuado para que se logre. México necesita que se amplíe en la pirámide de ingresos las clases medias, entendiendo que en ésta habrá un rango superior e inferior, pero la mayoría debería estar en ese segmento.