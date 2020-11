La autonomía universitaria como subordinación o confrontación

La autonomía universitaria se refiere a la relación entre la universidad con el Estado. Porque se parte del principio que la soberanía -el Congreso federal o local-, es quien la otorga. Las características de la misma quedan inscritas en la Ley Orgánica que le da origen.

En el caso de la UNAM, en 1929 se asienta que: “es una corporación pública, autónoma, con plena personalidad jurídica”. Sin más limitaciones que las señaladas por la Constitución General de la República.

En la práctica esa relación jurídica se convierte en una relación política de subordinación o confrontación. Como destaca Muñoz (2010), la autonomía determina: La posibilidad de ejercer la reflexión y la crítica. Para que sea un espacio libre en el que se produzca y transmita el conocimiento. El derecho de autogobernarse, de construir un gobierno propio y normas que regulen los juegos de poder de sus actores. Así como tener una vida política interna estructurada. Y, constituye un elemento de identidad y de convocatoria a la unidad de los universitarios.

Ordorica (2019), por su parte señala que: “Si la universidad está legitimada y profundamente arraigada en la sociedad, y además está cohesionada a su interior, aumenta su fuerza política para mantener una relación favorable, … frente al gobierno. Si está cuestionada y tiene poca legitimidad social, si existe desconfianza en el exterior, y además presenta divisiones internas significativas, … [tiene] una condición distinta de enorme debilidad y poca autonomía real”.

El largo camino de la subordinación

En el sexenio 1988-1994, se registra un proceso de transformación por el que la educación superior adopta los criterios de la economía neoliberal. El conocimiento se convierte en una mercancía.

El gobierno federal diseña políticas públicas, con el propósito de intervenir en la definición de los proyectos de las universidades restándoles autonomía. Lo que avanza de manera importante porque se funda en la asignación financiera, derivada de criterios de planeación, evaluación y acreditación, englobados bajo el concepto de “calidad”.

El Programa Nacional para la Modernización Educativa 1990-1994, establece que: “Con base en sus propios diagnósticos y programas las instituciones de educación superior universitaria han propuesto como parte de su modernización: Evaluar sistemáticamente su actividad. Planear coordinadamente su desarrollo y, diseñar y ejecutar programas de superación académica que permitan atender la demanda educativa con mejor calidad. Diversificar la formación del estudiante para hacerlo un profesional con características flexibles formación multidisciplinaria y una actitud emprendedora hacia el trabajo y la producción…

Fomentar el trabajo personal y la formación para el autoaprendizaje y la actualización permanente. Reforzar los mecanismos de actualización evaluación y promoción del personal académico. Impulsar mediante los contenidos y los métodos educativos la cultura científica y el espíritu de solidaridad social. Y, aprovechar los recursos de organización infraestructura y saber hacer de las universidades para colaborar en la solución de los principales problemas que aquejan a la sociedad mexicana y a las regiones donde se localizan los centros académicos.

Esto provoca una permanente confrontación entre dos proyectos de universidad. Uno, de gran envergadura, es volverse competentes y competitivas a nivel nacional e internacional, esto es, hacerse más fuertes y tener un mayor impacto académico. El otro es sostener en la autonomía su libertad académica y su postura ligada a la educación como bien público. Una autonomía responsable.

El Fondo para la modernización de la Educación Superior (FOMES)

Para conseguir la “calidad”, el Estado Mexicano orienta el financiamiento extraordinario a través del programa Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES). Estos “son fondos etiquetados para la realización de programas específicos, son anuales y pueden ser renovados si se cumplen los objetivos estipulados en el proyecto. No deben crear compromiso laboral para el siguiente año, por lo tanto, no pueden destinarse al pago de salarios. Son recursos extraordinarios, no regularizables, asignados por el gobierno federal en función de la calidad y pertinencia de los proyectos que presenten las instituciones” (López Zárate,1996)

El secretario general de ANUIES escribe en 1992, “el Consejo Nacional de la ANUIES propuso a la CONPES que se definieran líneas prioritarias de atención a nivel institucional ya nivel interinstitucional”. Las líneas son:1) Actualización curricular y mejoramiento de la calidad en la formación de profesionales.2) Formación de profesores.3) Formación de investigadores.4) Revisión y readecuación de la oferta educativa.5) Definición de una identidad institucional en materia de investigación y posgrado.6) Actualización de la infraestructura académica.7) Reordenación de la administración y de la normatividad.8) Sistema institucional de información.9) Diversificación de las fuentes de financiamiento.10) Impulso a la participación de los sectores social y productivo en las áreas de la educación superior.

Los criterios de asignación financiera

Los criterios que se utilizan para la asignación de recursos provenientes del FOMES son: Proyectos que tiendan a consolidar o impulsar aquellos programas reconocidos nacionalmente por su nivel de excelencia académica o que presenten perspectivas prometedoras de innovación académica. Propicien o refuercen la pertinencia social de los servicios educativos, de investigación y de extensión a la luz de los grandes retos nacionales y regionales. Muestren una orientación evidente hacia el mejoramiento de la estructura, administración y funcionamiento de la institución educativa.

Sean formulados por casas de estudio que han mostrado altos niveles en su desempeño y resultados. Y, que tengan congruencia entre sus procesos de autoevaluación, planeación y desarrollo institucional. Que aseguren condiciones propicias para poner en práctica, de manera adecuada, las acciones propuestas para cumplir con las metas establecidas”.

El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)

En los sexenios 1994-2000 y 2000-2006 se mantiene la política de “calidad”. Pero, la multiplicidad de fondos que se crean entre 1990-2000 se integran, entre otros: FOMES, PROMEP, FIUPEA, FAM, PRONADU, PRONAD, ESDEPED, etc., Y, en 2002 crea el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)

El PIFI busca orientar a las Universidades para lograr la superación académica del profesorado. El desarrollo de los cuerpos académicos de las Dependencias de Educación Superior (DES), y de sus líneas de Generación o Aplicación del conocimiento.

La actualización de planes y programas de estudios y su flexibilización. La incorporación de enfoques educativos centrados en el aprendizaje de los estudiantes. El uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos.

La mejora de los procesos e instrumentos para evaluar los aprendizajes. La atención individual o en grupo de los estudiantes mediante programas de tutoría. La mejora de las tasas de retención de los estudiantes en tutoría educativos y su titulación oportuna, entre otros.

“No se puede desconocer – dice Díaz Barriga – que el PIFI se convirtió en un programa de alto impacto en las instituciones de educación superior. Fue la última vuelta a la tuerca que permitió que … la evaluación externa, cobrara carta de ciudadanía en las universidades”.

Por lo que “se puede considerar que el PIFI es un programa que interviene activamente en la dinámica institucional. Que opera por encima de la normatividad universitaria y de los mismos órganos de gobierno de la Institución”.

Una rápida revisión de cualquier universidad pública permite observar si en su operación cotidiana, la autonomía es una práctica de subordinación o confrontación.