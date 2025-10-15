Martes, octubre 14, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

La arquitectura de Tlaxcala trasciende en la historia: Alfonso Sánchez

La Redacción

En la recta final de los festejos por los 500 años de la fundación de la ciudad, el alcalde Alfonso Sánchez García atestiguó la presentación del libro “Tlaxcala de Xicohténcatl, Zona de Monumentos Históricos” y la develación de placas con código QR y placas con Sistema Braille y QR, que —afirmó— representan una nueva forma de acercar el patrimonio histórico a tlaxcaltecas y visitantes.

- Anuncio -

Alfonso Sánchez García destacó que este nuevo libro, elaborado en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es una muestra del compromiso compartido por preservar, difundir y revalorar el legado de Tlaxcala.

“Nuestro patrimonio también se resguarda en las ideas, en la investigación y en la voluntad colectiva de quienes trabajan por mantener viva nuestra historia. Podemos decir que la arquitectura de Tlaxcala trasciende en la historia”, afirmó el edil capitalino.

Asimismo, reconoció el impulso de la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a la cultura y al patrimonio del estado, y expresó su agradecimiento al equipo de investigadores y especialistas del INAH por fortalecer la identidad de las y los tlaxcaltecas a través de su labor.

- Advertisement -

Por su parte, Valeria Valero Pie, coordinadora nacional de Monumentos Históricos del INAH, subrayó que la obra “Tlaxcala de Xicohténcatl, Zona de Monumentos Históricos” constituye una reflexión profunda sobre el patrimonio cultural de una de las ciudades más emblemáticas del país.

“Esta publicación no busca una mirada nostálgica del pasado, sino una revaloración crítica y consciente de los elementos que han dado forma al rostro de la ciudad”, sostuvo. Además, destacó que Tlaxcala sigue siendo un nodo fundamental para comprender el desarrollo del centro de México, por su riqueza arquitectónica, urbana y simbólica.

Valero Pie añadió que este volumen forma parte de la colección Patrimonio del INAH, un proyecto editorial que busca difundir y preservar la riqueza de las zonas de monumentos históricos del país.

- Advertisement -

Durante el evento, que se llevó a cabo en la Sala De Profundis del Museo Regional del INAH, el secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, realizó la presentación de placas con sistemas Braille y Códigos QR para los monumentos históricos de la ciudad de Tlaxcala.

En representación de la Gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, la Secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda, destacó que en coordinación con el Ayuntamiento de Tlaxcala y el INAH, la administración estatal impulsa una estrategia de innovación cultural que contempla la colocación de placas con códigos QR y sistema braille en cerca de 170 inmuebles históricos del municipio, con el propósito de que tanto habitantes como visitantes puedan acceder a información histórica y patrimonial de forma incluyente y accesible.

Agregó que a través de esta herramienta digital, cualquier persona podrá escanear el código desde su dispositivo móvil y ser dirigida al Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del INAH, donde se concentra la información que da vida y sentido a la historia de Tlaxcala.

A lo largo de esta actividad estuvieron presentes funcionarios municipales, estatales y federales, así como investigadores y público en general.

Temas

Más noticias

Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...
Internacional

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

Últimas

Últimas

Relacionadas

“Tlaxcala transformó la historia”: Lorena Cuéllar; reivindica el legado de un pueblo que dio origen a México

La Redacción -
Con un llamado a la reconciliación histórica y a proyectar el orgullo de un pueblo que cambió la historia, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros...

Celebra Tlaxcala 40 años de magia y tradición con el Festival Internacional de Títeres “Rosete Aranda”

La Redacción -
Con el Teatro Xicohténcatl abarrotado por familias, artistas y visitantes, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró el 40 Festival Internacional de Títeres de Tlaxcala...

Ya suman 15 los muertos en Puebla por deslaves

Yadira Llaven Anzures -
La tragedia en la Sierra Norte de Puebla se agravó la noche de este martes, al confirmarse la localización de dos cuerpos sin vida...

Más noticias

Ejército israelí mata a nueve palestinos; eran una “amenaza inmediata”, dicen militares

La Jornada -
Afp Gaza, Territorios Palestinos. La Defensa Civil de Gaza afirmó que las fuerzas israelíes mataron a nueve palestinos en distintos incidentes el martes, mientras que el...

EU revoca visas a más de 50 políticos mexicanos en nuevo frente de guerra contra las drogas

La Jornada -
Reuters Ciudad de México. El gobierno estadounidense revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en medio de la ofensiva de la...

Trump dice que EU desarmará a Hamas “violentamente”si el grupo se niega a hacerlo

La Jornada -
Afp y Reuters Washington. El presidente Donald Trump aseguró este martes que había comunicado a Hamas que el grupo militante debe desarmarse o se verá obligado...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025