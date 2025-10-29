Miércoles, octubre 29, 2025
“La Adictiva” conquista el Teatro del Pueblo de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”

La Redacción

“Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” vivió una de sus noches más vibrantes con la presentación de “La Adictiva”, agrupación sinaloense que hizo estallar el Teatro del Pueblo con sus más grandes éxitos.

Desde temprana hora, cientos de fanáticos comenzaron a llenar el recinto ferial para no perderse la actuación gratuita de una de las bandas más queridas del género regional mexicano.

Con temas como “Después de ti, ¿quién?”, “El amor de mi vida”, “En peligro de extinción” y “Muchas gracias”, el público tlaxcalteca y visitantes de entidades vecinas convirtieron el foro en un gran coro colectivo que celebró la música y el ambiente festivo de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, donde la agrupación reafirmó su posición como referente del género con una producción impecable y una conexión total con sus seguidores.

El concierto de “La Adictiva” forma parte de la cartelera artística gratuita que ofrece la feria, cuyo acceso general tiene un costo simbólico de 10 pesos.

La presentación se suma al éxito de otras noches estelares, como la inauguración con Emmanuel y el espectáculo de Raymix, quien también logró llenar el Teatro del Pueblo en días recientes.

“Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” se realiza del 23 de octubre al 17 de noviembre, ofreciendo una amplia gama de conciertos, exposiciones, atracciones y actividades familiares.

El programa completo puede consultarse en las redes oficiales Facebook, TikTok e Instagram: @Tlaxcala la Feria de Ferias 2025, o al teléfono 246 123 96 45.

