Katy Valenzuela denuncia manipulación en el proceso interno de elección de candidatos a alcaldes en Morena

“El proceso (de designación de candidatos a las presidencias municipales) fue manipulado de manera discrecional, sin generar una verdadera democracia, sin haber una selección clara y transparente”, denunció la aspirante a candidata a la presidencia municipal de Tlaxcala por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Katy Verónica Valenzuela Díaz, a través de un escrito dirigido a la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda.

De esta manera, Valenzuela Díaz acusó la posibilidad de que el proceso interno para la selección de candidatos a las presidencias municipales haya sido manipulado al no emplearse un método democrático para este propósito.

Además, señaló que el método de la encuesta publicado en la convocatoria no fue utilizado en el estado de Tlaxcala, por lo que apuntó que “la militancia de nuestro partido, los simpatizantes de Morena y los miles de ciudadanos que comulgan con nuestro movimiento merecen una exhaustiva explicación sobre los criterios aplicados en la designación de las candidaturas a las presidencias municipales”.

Al respecto, describió que, como precandidata a la presidencia municipal de Tlaxcala, acudió en diversas ocasiones a la dirigencia estatal del instituto político para solicitar información sobre el método de elección y los criterios a considerar para la designación de candidatos a alcaldes; “desafortunadamente no obtuve respuesta”, sostuvo.

Argumentó que es originaria y vecina del municipio de Tlaxcala, “donde he desarrollado mis actividades personales, familiares y laborales”, por lo que decidió registrarse en el proceso interno para la candidatura a la alcaldía por el partido Morena, bajo el número de registro 154,267.

“Pues creo en la firme convicción que del cambio verdadero es que se garantice a todas las y los habitantes del país una vida digna, con derechos plenos, que se realice justicia, se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios”.

Por esta razón, insistió en que la unidad y la erradicación de los privilegios no fueron prioridad en el proceso interno, sino que fue una “decisión unilateral en donde no hubo consenso”, ya que el partido no expuso de manera clara el método de selección y manejó el proceso “de manera discrecional solo para favorecer a unos cuantos”.

Fue así como apuntó que el mensaje que se da a militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación es de imposición y viejas prácticas sin garantizar la unidad. “¿Por qué en el estado de Tlaxcala el proceso interno ha sido manipulado sin emplear un método democrático de designación de candidatos? ¿Por qué el partido no ha publicado en estrados el acuerdo de designación de candidatos a alcaldes?”, cuestiona Valenzuela Díaz en su escrito.

La aspirante llamó al compromiso de señalar con firmeza las injusticias, desigualdades y la exclusión con la que, alega, se desarrolló el proceso interno que generó incertidumbre e ilegalidad en las bases establecidas de la convocatoria para la selección de candidatos.

Por esta razón, solicitó que se garantice un proceso claro y transparente a la militancia y simpatizantes con prioridad a la unidad del partido. Fue así como demandó que dentro del proceso para la selección y designación de candidatos en el estado de Tlaxcala “se observen en todo momento los principios constitucionales de certeza y legalidad, tomando en cuenta a todos y cada uno de los aspirantes registrados”.

Asimismo, exigió una explicación de los criterios aplicados en la designación de las candidaturas a las presidencias municipales, ya que “el segundo piso de la Cuarta Transformación […] requiere de candidatas y candidatos que surjan con la legitimidad política y moral que solo la otorgan los procesos democráticos de selección […] impulsado por las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país y del estado de Tlaxcala”.

Es importante señalar que el pasado 29 de febrero, Katy Verónica Valenzuela Díaz presentó su renuncia, con carácter de irrevocable, al cargo de secretaria del ayuntamiento de Tlaxcala.