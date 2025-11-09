Domingo, noviembre 9, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Juzgadores locales recibieron 396.8 asuntos en promedio durante 2024: Inegi

Juzgadores locales recibieron 396.8 asuntos en promedio durante 2024: Inegi
Juzgadores locales recibieron 396.8 asuntos en promedio durante 2024: Inegi
José Carlos Avendaño

Los juzgadores locales en Tlaxcala recibieron en promedio 396.8 asuntos para su atención durante 2024, con base en datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE), el cual especifica que había 44 personas juzgadoras en todo el estado y que a lo largo de ese año se ingresaron 17 mil 461 asuntos. 

- Anuncio -

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó resultados del CNIJE que recopila información de los poderes judiciales en las 32 entidades federativas, por lo que los datos de Tlaxcala muestran que el Poder Judicial se compuso de 49 órganos jurisdiccionales y/o administrativos estatales en 2024. Tras la implementación de la reforma a este ente público será necesario esperar a la siguiente edición del Censo para observar el impacto en el número de órganos, personas juzgadoras y asuntos atendidos. 

En esta edición, el CNIJE arrojó que la estructura del Poder Judicial del estado se conformó por 870 trabajadores, de los cuales 60.3 por ciento fueron mujeres y 39.7 por ciento hombres, de manera que Tlaxcala se ubicó en la posición 13 respecto a aquellos con un mayor número de mujeres en su integración. 

Además, el Tribunal Superior de Justicia del Estado estuvo integrado al momento del levantamiento de datos por seis magistraturas, 66.7 por ciento mujeres y 33.3 por ciento hombres; mientras que en los juzgados se identificaron 44 personas juzgadoras, de las cuales 52.3 por ciento fueron mujeres y 47.7 por ciento hombres. 

- Advertisement -

En términos presupuestales, el Poder Judicial de Tlaxcala ejerció 563.7 millones de pesos en 2024, uno de los cinco más bajos del país, sólo arriba de Durango que ejerció 542.4 millones; Baja California Sur, con 507.6 millones; Campeche, con 333.3 millones y Colima, con 311.1 millones de pesos. El primer lugar lo ocupó la Ciudad de México con 8 mil 222.6 millones de pesos, seguida del Estado de México con 6 mil 196.8 millones de pesos. 

De igual manera, el Inegi identificó que en el estado se emitieron y publicaron 4 mil 983 sentencias: 52.8 por ciento corresponde a asuntos familiares, 35.7 por ciento a asuntos familiares, 3.5 por ciento de carácter laboral, 2.7 por ciento penales, 2.4 por ciento mercantiles y 2.6 por ciento de justicia para adolescentes en 2024. 

El año pasado, en Tlaxcala se ingresaron 17 mil 496 asuntos al Poder Judicial para su revisión y en ese mismo periodo concluyeron 10 mil 526 de los expedientes.

- Advertisement -

En este periodo, el Poder Judicial ingresó mil 513 causas penales, 10 de ellas en materia de justicia para adolescentes; además, concluyó con 589 causas penales, siete en justicia para adolescentes; y mantuvo pendientes de conclusión 4 mil 241 causas, 41 relacionadas con justicia para adolescentes. 

Derivado del trabajo del ente encargado de la impartición de justicia en el estado, fueron procesadas en 2024 un total de 2 mil 285 personas por causas penales; de ellas, 11 fueron en materia de justicia para adolescentes.   

En suma, 663 personas fueron vinculadas a proceso, 661 en materia penal y dos en justicia para adolescentes; y 172 personas adultas resultaron no vinculadas a proceso. 

Mientras que de las 41 sentencias condenatorias emitidas en 2024 en Tlaxcala, cinco fueron dictadas a mujeres y 36 a hombres. En ese mismo periodo, sólo hubo cuatro absoluciones: una para una mujer y tres para hombres.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...
Ciencia y tecnología

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

En cinco días, definirán si procede juicio político en contra de autoridades de Contla

Juan Luis Cruz Pérez -
Los integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes del Congreso local, definirá en los próximos...
00:01:58

Acuerdan congresistas llamar al Ejecutivo y Comunas a prevenir y erradicar maltrato animal

Juan Luis Cruz Pérez -
Con el fin de fortalecer el marco jurídico entre los distintos órdenes de gobierno en materia de salubridad, el pleno del Congreso local exhortó...
00:01:24

Emite Congreso convocatoria para celebración del XVII Parlamento Infantil Tlaxcala 2026

Juan Luis Cruz Pérez -
El Poder Legislativo emitió la convocatoria para realizar el XVII Parlamento Infantil Tlaxcala 2026, dirigido a todas las niñas y los niños tlaxcaltecas quienes...

Más noticias

PNUD denuncia contaminación total en Gaza tras devastación

La Jornada -
Jan Yunis. Sin un servicio confiable de recolección de basura y con desechos peligrosos provenientes de sitios bombardeados, los palestinos en la franja de...

Detienen a ex agente del Cisen señalado como segundo tirador en asesinato de Colosio

La Jornada -
Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y quien fuera señalado como el presunto segundo tirador en...

Israel mantiene a presos palestinos en condiciones inhumanas y sin luz solar

La Jornada -
Moscú. Decenas de palestinos de la franja de Gaza están recluidos en Rakefet, una prisión subterránea israelí en la que carecen de luz solar,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025