Juzgadores locales recibieron 396.8 asuntos en promedio durante 2024: Inegi

Los juzgadores locales en Tlaxcala recibieron en promedio 396.8 asuntos para su atención durante 2024, con base en datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE), el cual especifica que había 44 personas juzgadoras en todo el estado y que a lo largo de ese año se ingresaron 17 mil 461 asuntos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó resultados del CNIJE que recopila información de los poderes judiciales en las 32 entidades federativas, por lo que los datos de Tlaxcala muestran que el Poder Judicial se compuso de 49 órganos jurisdiccionales y/o administrativos estatales en 2024. Tras la implementación de la reforma a este ente público será necesario esperar a la siguiente edición del Censo para observar el impacto en el número de órganos, personas juzgadoras y asuntos atendidos.

En esta edición, el CNIJE arrojó que la estructura del Poder Judicial del estado se conformó por 870 trabajadores, de los cuales 60.3 por ciento fueron mujeres y 39.7 por ciento hombres, de manera que Tlaxcala se ubicó en la posición 13 respecto a aquellos con un mayor número de mujeres en su integración.

Además, el Tribunal Superior de Justicia del Estado estuvo integrado al momento del levantamiento de datos por seis magistraturas, 66.7 por ciento mujeres y 33.3 por ciento hombres; mientras que en los juzgados se identificaron 44 personas juzgadoras, de las cuales 52.3 por ciento fueron mujeres y 47.7 por ciento hombres.

En términos presupuestales, el Poder Judicial de Tlaxcala ejerció 563.7 millones de pesos en 2024, uno de los cinco más bajos del país, sólo arriba de Durango que ejerció 542.4 millones; Baja California Sur, con 507.6 millones; Campeche, con 333.3 millones y Colima, con 311.1 millones de pesos. El primer lugar lo ocupó la Ciudad de México con 8 mil 222.6 millones de pesos, seguida del Estado de México con 6 mil 196.8 millones de pesos.

De igual manera, el Inegi identificó que en el estado se emitieron y publicaron 4 mil 983 sentencias: 52.8 por ciento corresponde a asuntos familiares, 35.7 por ciento a asuntos familiares, 3.5 por ciento de carácter laboral, 2.7 por ciento penales, 2.4 por ciento mercantiles y 2.6 por ciento de justicia para adolescentes en 2024.

El año pasado, en Tlaxcala se ingresaron 17 mil 496 asuntos al Poder Judicial para su revisión y en ese mismo periodo concluyeron 10 mil 526 de los expedientes.

En este periodo, el Poder Judicial ingresó mil 513 causas penales, 10 de ellas en materia de justicia para adolescentes; además, concluyó con 589 causas penales, siete en justicia para adolescentes; y mantuvo pendientes de conclusión 4 mil 241 causas, 41 relacionadas con justicia para adolescentes.

Derivado del trabajo del ente encargado de la impartición de justicia en el estado, fueron procesadas en 2024 un total de 2 mil 285 personas por causas penales; de ellas, 11 fueron en materia de justicia para adolescentes.

En suma, 663 personas fueron vinculadas a proceso, 661 en materia penal y dos en justicia para adolescentes; y 172 personas adultas resultaron no vinculadas a proceso.

Mientras que de las 41 sentencias condenatorias emitidas en 2024 en Tlaxcala, cinco fueron dictadas a mujeres y 36 a hombres. En ese mismo periodo, sólo hubo cuatro absoluciones: una para una mujer y tres para hombres.