Juventudes requieren de un gobierno más abierto y horizontal, ante cambio climático; les preocupa que no se garantice la salud

Preocupados por los efectos causados por la alteración de la temperatura en el planeta, durante la Segunda Cumbre Climática Juvenil Tlaxcala 2025, participantes reflexionaron que requieren de un gobierno más abierto, participativo y horizontal que responda a este escenario y garantice la salud humana.

Hilda Margarita Castro Cuamatzi, asesora e impulsora de esta iniciativa en la entidad, resaltó algunos puntos relevantes del desarrollo de este encuentro de juventudes de diversos municipios, efectuado el pasado 7 de este mes de junio.

Apuntó que en esta edición se incluyó el tema de gobernanza, es decir, “un nuevo tipo de gobierno más abierto, más participativo, más horizontal, cosa que no estamos viendo en las autoridades locales actualmente”.

Por ello, las juventudes consideraron importante abordar en este encuentro, al igual que el de salud, pues ante el cambio climático y las condiciones de la entidad tlaxcalteca, “no nos están garantizando” este derecho, realzó.

Precisó que debido a las alteraciones del clima, las enfermedades o las tasas de estas aumentarán, como en el dengue, chikungunya, golpes de calor y otros padecimientos.

“Nos preocupa, porque si el sistema de salud no está respondiendo de manera efectiva en este momento, con escenarios del cambio climático que está ya a la vuelta de la esquina, 2030, 2034, no va a responder… no se nos va a garantizar si no hay un cambio real”, expresó.

Por tanto, se incorporaron estos nuevos ejes a la Cumbre de este año, ya que -remarcó la también activista- necesitamos un nuevo tipo de gobierno del estado ante estos panoramas que se observan.

Mencionó que en este foro se discutió sobre biodiversidad y seguridad hídrica alimentaria, al considerar que la mayor parte de superficie agrícola en el estado de Tlaxcala es de temporal, por lo que no solamente le afecta la sequía sino también el exceso de lluvias, granizadas y heladas.

Otro eje relevante fue el de “Transición energética justa”, que es el cambio hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, pues se ha identificado que Tlaxcala “no está dando ni siquiera los primeros pasos, las juventudes no están preparadas para esto”, enfatizó.

Al respecto, externó su inquietud porque se ha observado que las y los jóvenes desconocen qué es la transición energética no solo justa sino accesible y asequible, y que “no se tienen las capacidades, pues las ingenierías que se están dando en el estado no se están enfocando en eso”.

Acentuó que los docentes y estudiantes de ingenierías tampoco tienen conocimiento en esta materia, por lo que es preocupante “que no se le está invirtiendo a eso” y que en las universidades nuevas, como las de Bienestar, no haya un enfoque en esta materia.

Aunque, el gobierno cuenta con programas sociales, como el de estufas ecológicas y calentadores solares, opinó que el concepto de transición energética justa va más allá, porque las comunidades vulnerables deben ser favorecidas con el acceso a luz eléctrica, por ejemplo. “Hay varias áreas de oportunidad” en este sentido, citó.

Hilda Margaria Castro anotó que la elaboración del posicionamiento de esta Segunda Cumbre Climática se encuentra en proceso de elaboración y de revisión por especialistas, a fin de que sea dado a conocer públicamente y llevado a la próxima Local Conference of Youth México (LCOY MX).